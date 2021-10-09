ለከፍተኛ የመንግስት ሃላፊነት ቦታዎች ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ያካተተ ሹመት ተሰጠ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 29/2014( ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በትናንትናው እለት ለ22ቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እና ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ሚኒስትር ዴኤታዎችን እንዲሁም ለሌሎች ሁለት ተቋማት ኮሚሽነሮች ሹመት ሰጥተዋል።
ከተሿሚዎቹ መካከል የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችን የተካተቱ ሲሆን ከእናት ፓርቲ ወ/ሮ ጥሩማር አባተ የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ እንዲሁም ከነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ወ/ሮ ነብያ መሃመድ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ሆነው ተሹመዋል፡፡
በዚሁ መሰረት፡-
1. አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን—የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፖለቲካ እና
ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ጉዳዮች ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
2. አምባሳደር ብርቱካን አያና—የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኃብት
ማኔጅመንትና አገልግሎት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
3. ዶ/ር እዮብ ተካልኝ—የገንዘብ ሚኒስቴር የፊሲካል ጉዳዮች ዘርፍ
ሚኒስትር ዴኤታ
4. ወ/ሮ ሰመሪታ ሰዋሰው—የገንዘብ ሚኒስቴር የኢኮኖሚ ትብብር ዘርፍ
ሚኒስትር ዴኤታ
5. ዶ/ር አህመድን መሐመድ— የመከላከያ ሚኒስቴር የኮንስትራክሽን
ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
6. ወ/ሮ ማርታ ሉዊጂ— የመከላከያ ሚኒስቴር የፋይናንስ ዘርፍ
ሚኒስትር ዴኤታ
7. ዶ/ር መለሰ መኮንን— የግብርና ሚኒስቴር የእርሻና ሆልቲካልቸር
ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
8. ዶ/ር ፍቅሩ ረጋሳ— የግብርና ሚኒስቴር የእንስሳትና ዓሳ ሀብት ልማት
ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
9. ፕሮፈሰር እያሱ ኤልያስ— የግብርና ሚኒስቴር የተፈጥሮ ሃብት ልማት
ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
10. ዶ/ር ሶፊያ ካሳ— የግብርና ሚኒስቴር የግብርና ኢንቨስትመንት
ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
11. አቶ ታዬ ደንደአ— የሠላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ
12. ዶ/ር ስዩም መስፍን— የሠላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ
13. አቶ አለምአንተ አግደው— የፍትህ ሚኒስቴር የመንግስት ህግና
ፍትህ አገልግሎት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
14. አቶ ፍቃዱ ፀጋ—የበፍትህ ሚኒስቴር የጠቅላይ አቃቤ ህግ ዘርፍ
ሚኒስትር ዴኤታ
15. አቶ ዳንጌ ቦሩ—የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር የንግድ
ትስስርና ውጪ ንግድ ፕሮሞሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
16. አቶ ሐሰን መሀመድ ሙአሊን—የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር
የንግድ ስርዓትና ላይሰንሲንግ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
17. አቶ እንዳለዉ መኮንን— የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር
የጥራት መሠረተ ልማትና ማረጋገጫ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
18. አቶ ሽሰማ ገ/ስላሴ—የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የመሠረተ ልማትና
ግብዓት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
19. አቶ ታረቀኝ ቡልቡልታ—የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የዕድገትና
ተወዳዳሪነት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
20. ዶ/ር ባይሳ በዳዳ— የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የምርምርና
ኢኖቬሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
21. ወ/ሮ ሁሪያ አሊ—የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የአይሲቲና
ዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
22. ዶ/ር አብረሃ አዱኛ—የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የውሃ ሃብት
አስተዳደር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
23. ዶ/ር ኢንጂነር ነጋሽ ዋቅሻው— የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የመጠጥ
ውሃና ሳኒቴሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
24. ዶ/ር ኢንጂነር ሱልጣን ወሊ— የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የኢነርጂ
ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
25. አቶ ፈንታ ደጀን— የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር የከተማ
አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
26. አቶ ሄኖስ ወርቁ—የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር የቤቶችና
ከተማ ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
27. አቶ ካሊድ አብዱራሂማን—የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስቴር
የመሠረተ ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
28. አቶ ሚሊዮን ማቲዎስ—የማዕድን ሚኒስቴር የማዕድን ነዳጅ ልማትና
ቁጥጥር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
29. አቶ ቶማስ ቱት— የማዕድን ሚኒስቴር የጂኦ ሳይንስና ምርምር ዘርፍ
ሚኒስትር ዴኤታ
30. ዶ/ር ደረጄ ዱጉማ—የጤና ሚኒስቴር የአገልግሎትና ፕሮግራም
ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
31. ወ/ሮ ሰሀርላ አብዱላሂ— የጤና ሚኒስቴር የኃብትና ግብአት
አስተዳደር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
32. ዶ/ር አየለ ተሾመ—የጤና ሚኒስቴር የሥርዓት አቅም ግንባታ ዘርፍ
ሚኒስትር ዴኤታ
33. ዶ/ር ሳሙኤል ክፍሌ—የትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት
ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
34. ዶ/ር ፈንታ ማንደፍሮ— የትምህርት ሚኒስቴር የአጠቃላይ
ትምህርት ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
35. አቶ ካሳሁን ጎፌ—የትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ ሚኒስቴር የመሠረተ
ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
36. አቶ በረኦ ሐሰን በረኦ—በትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ ሚኒስቴር
የአገልግሎትና ቁጥጥር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
37. አቶ ስለሺ ግርማ— የቱሪዝም ሚኒስቴር የቱሪዝም መዳረሻና
መሠረተ ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
38. ወ/ሮ ሰላማዊት ዳዊት—የቱሪዝም ሚኒስቴር የቱሪዝም ፕሮሞሽንና
ግብይት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
39. ወ/ሮ አየለች እሸቴ— የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
የማህበራዊ ጉዳዮች ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
40. ወ/ሮ አለሚቱ ኡመድ— የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
የሴቶችና ህፃናት ጉዳዮች ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
41. ወ/ሮ ሙና አሕመድ—-የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር
የወጣቶች ጉዳዮች ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
42. አቶ ተስፋዬ ቱሉ— የገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ሥርዓት ዘርፍ
ሚኒስትር ዴኤታ
43. ወ/ሮ መሰረት መስቀሌ— የገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ኦፕሬሽን
ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
44. ወ/ሮ ጥሩማር አባተ አያሌው—የፕላንና ልማት ሚኒስቴር
የክትትልና ግምገማ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
45. ዶ/ር ነመራ ማሞ— የፕላንና ልማት ሚኒስቴር የፕላን ስታቲስቲክስ
እና ፖሊሲ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
46. ዶ/ር በከር ሻሌ—የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር የቴክኒክና ሙያ ዘርፍ
ሚኒስትር ዴኤታ
47. አቶ አሰግድ ጌታቸው— የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር የሠራተኛ ጉዳይ
ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
48. አቶ ንጉሱ ጥላሁን—የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር የሥራና የሥራ
ስምሪትና ገበያ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
49. ወ/ሮ ነብያ መሀመድ—ሥራና ክህሎት ሚኒስቴር አማካሪ ሚኒስትር
ዴኤታ
50. ዶ/ር እንድሪያስ ጌታ— የመስኖና ቆላማ አከባቢ ሚኒስቴር የቆላማ
አከባቢ ምርምርና ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
51. ዶ/ር ብርሃኑ ሌንጂሶ—የመስኖና ቆላማ አከባቢ ሚኒስቴር የመስኖ
ልማት ፕሮጀክት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
52. ወ/ሮ ወርቅነሽ ብሩ— የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የባሕልና ቋንቋ
ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
53. ወ/ሮ ነፊሳ አልማሂዲ— የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የኪነጥበብና
ስነጥበብ የፈጠራ ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
54. አምባሳደር መስፍን ቸርነት— የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስፖርት
ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ
55. አቶ ተስፋዬ ዳባ—የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት የካቢኔ ጉዳዮች ዘርፍ
ሚኒስትር ዴኤታ
56. ወ/ሮ አለምፀሐይ ጳዉሎስ —የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት
የአገልግሎቶችና መልካም አስተዳደር ክትትል ዘርፍ ሚኒስትር
ዴኤታ
57. አቶ ወርቁ ጓንጉል— የጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት የሀገራዊ
ፕሮጀክቶች ክትትል ሚኒስትር ዴኤታ
58. አቶ ከበደ ደሲሣ—የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት
ሚኒስትር ዴኤታ
59. ወ/ሮ ሰላማዊት ካሳ— የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት
ሚኒስትር ዴኤታ
60. ዶ/ር ሳሙኤል ሁርቃቶ— የፌደራል ስነ-ምግባርና ፀረ ሙስና
ኮሚሽን ኮሚሽነር
61. ዶ/ር መኩሪያ ሀይሌ— የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው
መሾማቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ያገኘነው መረጃ
ያመለክታል።