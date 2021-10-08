የአፍላ ወጣቶች የኤች አይቪ/ኤድስ ተጋላጭነትን ለመቀነስ የተዘጋጀ ፕሮጄክት ይፋ ሆነ

አዳማ፤ መስከረም 28/2014(ኢዜአ) አፍላ ወጣቶች የኤች አይቪ /ኤድስ ተጋላጭነትን ለመቀነስና የበሽታውን ስርጭት ለመግታት የተዘጋጀ ፕሮጄክት ይፋ ሆነ።
ፕሮጀክቱ ከፈረንሳይ የፀረ ኤች አይቪ/ኤድስ የኤክስፐርቶች ማህበር በተገኘው 47 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ለሚቀጥሉት ሶስት ዓመታት የሚተገበር መሆኑን ዛሬ በአዳማ ከተማ ይፋ በተደረገበት ስነ-ስርዓት ተገልጿል።
ኔትዎርክስ ኦፍ ኔትዎርክ ኤች አይቪ ኤድስ ፖዘቲቭ ኢን ኢትዮጵያ ኤክስኪዩቲቪ ዳይሬክተር አቶ ባይሳ ጫላ በወቅቱ በተለይ ለኢዜአ እንዳሉት፤ የአፍላ ወጣቶች የኤች አይቪ/ኤድስ ተጋላጭነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል።
ለቫይረሱ ተጋላጭ ከመሆናቸውም ባለፈ የፀረ ኤች አይቪ መድሃኒት ለመከታተል የስነ ልቦና፣ የኢኮኖሚና የባህሪይ ችግር እንደሚታይባቸውም አስረድተዋል።
የወጣቶች የኤች አይቪ/ ኤድስ ተጋላጭነትን ለመቀነስና የበሽታውን ስርጭት መግታት እንዲቻል ፕሮጀክቱ መዘጋጀቱን አስታውቀዋል።
ፕሮጀክቱ ቫይረሱ በደማቸው የሚገኝ እድሜያቸው ከ14 እስከ 24 የሆኑ ወጣቶች የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በሚደረገው ንቅናቄ ግንባር ቀደም ተዋናይ እንዲሆኑ ለማስቻል የባህሪይና የአመለካከት ለውጥ እንዲያመጡ የግንዛቤና አቅም ግንባታ ስራ ላይ የሚያተኩር መሆኑን አስረድተዋል።
ፕሮጀክቱ ከፈረንሳይ የፀረ ኤች አይቪ የኤክስፐርቶች ማህበር በተገኘው 47 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ለሚቀጥሉት ሶስት ዓመታት ተግባራዊ የሚሆን ነው ብለዋል።
የበሽታው ስርጭት መነሻው ከትምህርት ቤቶችና ማህበረሰቡ ውስጥ በመሆኑ ከትምህርት፣ ጤና፣ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ጋር በትብብር እንሰራለን ነው ያሉት።
ለበሽታው የተጋለጡ ወጣቶችን በማህበራዊና ኢኮኖሚ ለማብቃት የአቻ ለአቻ ፕሮግራም ተግባራዊ እያደረጉ መሆኑንም ተናግረዋል።
ኔትዎርክስ ኦፍ ኔትዎርክ ኤች አይቪ ኤድስ ፖሰቲቭ ኢን ኢትዮጵያ ውስጥ የኮሙዩኒኬሽን መምሪያ ሃላፊ አቶ ጌታቸው ጎንፋ በበኩላቸው፤ ፕሮጀክቱ በአዳማ፣ ሻሻመኔ፣ አዲስ አበባ፣ ባህርዳር፣ ደሴና ጋምቤላ ከተሞች ለሚቀጥሉት ሶስት ዓመታት ተግባራዊ ይደረጋል ብለዋል።
በዚህም ከ10ሺህ በላይ ለኤች አይቪ/ኤድስ የተጋለጡ አፍላ ወጣቶች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ጠቅሰው በተመረጡ ከተሞች ያሉ የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ የወጣት ማዕከላት ፣ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እንደሚሰራ ገልጸዋል።
በጤናና ሌሎች ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ የአቻ ለአቻ ፕሮግራም በመዘርጋት ወጣቱ የሚገኝበትን ቦታዎች በሙሉ ተደራሽ ለማድረግ የተቀረፀ ፕሮጀክት መሆኑን አስረድተዋል።
በፌዴራል ኤች አይቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጣሪያ ጽሕፈት ቤት የዘርፈ ብዙ ምላሽ ማስተባበሪያ ዳይሬክተር አቶ ክፍሌ ምትኩ እንዳሉት፤ የቫይረሱ ስርጭት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል።
መንግስት ስርጭቱነ ለመግታት ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው የዛሬው ፕሮጀክት የስራው አንዱ አካል መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ አፍላ ወጣቶችና ሴቶች ላይ የበሽታው ስርጭት እያሻቀበ መሆኑን አመልክተው፤ ወጣቶች የሚደርስባቸውን አድሎና መገለልን በመስጋት የፀረ ኤች አይቪ ኤድስ መድሃኒትም ሆነ ህክምና እየወሰዱ አይደለም ነው ያሉት።
በዚህም የቫይረሱ ስርጭት እየጨመረ በተለይ በዩኒቨርሰቲዎች አካባቢ ተማሪዎች ለበሽታው ተጋላጭ የመሆን እድል ሰፊ በመሆኑ ራሳቸውን ደብቀው ክትትል ሳይጀምሩ ከበሽታው ጋር እየኖሩ ለተለያዩ ተጓዳኝ ችግሮች እየተጋለጡ መሆኑን አስረድተዋል።
ጽሕፈት ቤቱ ችግሩን ለማቃለል የአፍላ ወጣቶች ማህበራትና አደረጃጃት እስከ ክልሎች በማውረድ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ከተለያዩ ሚኒስቴሮችና ተቋማት ጋር በመሆን የበሽታውን ስርጭት መከላከል ላይ ያተኮረ ፎኖተ ካርታ አዘጋጅተው ወደ ትግበራ መግባታቸውን አብራርተዋል።
በዚህም የኮንዶም አቅርቦት በበቂ ሁኔታ እንዲኖር፣ ተማሪዎች ዘንድ የአመለካከትና የባህሪይ ለውጥ ለማምጣትና የአባለዘር በሽታን በመከላከል ላይ በትኩረት እየሰሩ መሆኑን አመላክተዋል።