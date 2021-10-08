በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን በአሸባሪው ቡድን ለተፈናቀሉ ወገኖች 10 ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ አደረጉ

ባህር ዳር፤ መስከረም 28/2013 (ኢዜአ) በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ባቋቋሙት የአስቸኳይ ጊዜ ገንዘብ አሰባሰቢ ኮሚቴ አማካኝነት የተሰበሰበ 10 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው ምግብና አልባሳት በአሸባሪው የህውሃት ቡድን ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ አደረጉ።
ኮሚቴው በአሜሪካና አውሮፓ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንደተቋቋመ ተገልጿል።
ድጋፉን ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ተገኝተው ያስረከቡት የኮሚቴው ተወካይ አቶ ጌታቸው በየነ በወቅቱ እንዳሉት፤ ኮሚቴው በአሸባሪው ቡድን ወረራ ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ለመደገፍ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል።
በአጭር ጊዜ ውስጥም ከለጋሾች ሀብት በማሰባሰብ በመጀመሪያው ዙር በወሎ አካባቢ ተፈናቅለው ለሚገኙ ዜጎች 12 ሚሊዮን ብር ወጭ የተደረገበት 1 ሺህ 500 ኩንታል ዱቄት፣ አልባሳትና አልሚ ምግቦች ድጋፍ መደረጉን አውስተዋል።
ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ በባህር ዳር፣ እብናት፣ጋይንት፣ ደባርቅ እና ዳባት ለሚገኙ ተፈናቃዮች 10 ሚሊዮን ብር ወጭ የተደረገባቸው አንድ ሺህ ኩንታል የምግብ ዱቄት፣ አልባሳትና አልሚ ምግብ እንዲደርሳቸው መመቻቸቱን አስታውቀዋል።
ተጎጂዎችን የመደገፉ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጹት አቶ ጌታቸው፤ በቀጣይ ደግሞ ለህክምና ግብዓት የሚሆኑ ቁሳቁሶችና የአልባሳት ድጋፍ በጦርነቱ ለተጎዱ የፀጥታ አባላት ጭምር እንደሚደረግ ገልጸዋል።
የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ በበኩላቸው፤ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ለተገዱ ወገኖች ፈጥኖ በመድረስ እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
“ለሚያልፍ ቀን የማያልፍ ውለታ ስራ እያከናወናችሁ ነው” ያሉት ደክተር ድረስ፤ ለተደረገው ድጋፍ አመስግነው፤ በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አመልክተዋል።
በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ከአንድ ሺህ በላይ ተፈናቃይ ወገኖች የአካባቢው ህዝብ የእለት ድጋፍ በማቅረብ እየተረባረበ መሆኑንም አስረድተዋል።
በድጋፍ ርክክቡ ስነ-ሰርዓት የባሀርዳር ከተማ አመራሮች፣ የኮሚቴው ተወካዮችና አባላት ተገኝተዋል።