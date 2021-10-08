የህብርተሰቡ ድጋፍ ስላልተለየን የከፋ ችግር አልገጠመንም …የዘማች ቤተሰቦች

ደሴ ኢዜአ መስከረም 28/2014 ለሃገርና ህዝብ ቅድሚያ በመስጠት ቤተሰቦቻችው አሸባሪውን ህወሃት ለመቅበር ግንባር ቢሄዱም የህብረተሰቡ ሁለንተናዊ ድጋፍ ስላልተለያቸው የከፋ ችግር እንዳልገጠማቸው በደሴ ከተማ የሚኖሩ የዘማች ቤተሰቦች ገለፁ
የቀድሞው የደሴ ልብስ ስፌት ማህበርና ወይዘሮ ስርጉት አማረ ለዘማች ቤተሰቦች የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ አደርገዋል፡፡
ከዘማች ቤተሰቦች መካከል ወይዘሮ ብርቱካን ታደሰ እንደገለጹት ኢትዮጵያ በባንዳ ተወራ ሉዓላዊነቷ ጥያቄ ውስጥ ሲገባና ህዝብ ሲበደል ከማየት በላይ ሞት የለም፡፡
አገር ለማፍረስ የተነሳውን አሸባሪ ቡድን መቀብርና ወደ ቀደመው ሰላምና አንድነት መመለስ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር በመሆኑ የ8 ልጆቼን አባት ገፋፍቼ ግንባር እንዲሄድ አድርጌዋለሁ፡፡
ቤተሰቡ የሚተዳደረው በባለቤታቸው ገቢ ብቻ ቢሆንም በህልውና ዘመቻው እንዲሳተፍ ፈቅደው መላካቸውን ገልፀው፤ በህብረተሰቡ እገዛና ድጋፍ የከፋ ችግር አልገጠመኝም ብለዋል፡፡
የሀገሩን ዳር ድንበር ለማስከበር በመዘመቱ በጣም ደስተኛ ነኝ፤ አሸንፎ እንደሚመጣም እርገጠኛ ነኝ፤ ህብረተሰቡ ላደረገልኝ ያተቋረጠ ሁለተናዊ ድጋፍም አመሰግናለሁ ሲሉ ገልፀዋል።
ቡድኑ ጠፍቶ አገር ሰላም ካልሆነ እርሳቸውም ለመዝመት ከአራት ልጆቻቸው ጋር ስልጠና ወስደው አካባቢያቸውን እየጠበቁ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
ሌላዋ የዘማች ቤተሰብ ወይዘሮ ገነት መብሬ በበኩላቸው ”ባለቤቴ መንታ ልጆችን ነፍሰ ጡር ሆኜ ትቶኝ ቢሄድም በህብረተሰቡ ድጋፍ በሰላም ወልጄ ታርሻለሁ” ብለዋል፡፡
ከሀገር የሚበልጥ ጉዳይ ባለመኖሩ አገር አፍራሹን ቡድን ለመቅበር ግንባር መሄዱ ኩራት ይሰማኛል ያሉት ወይዘሮዋ ሁላችንም የምንችለውን በማድረግ በስርዓት ቀብሩ አፈር በማልበስም ቢሆን መሳተፍ ይኖርብናል፡፡
ሁለታችንም የቀን ሰራተኛ ስለነበርን በቤታችን የሚበላ ባይኖርም ህብረተሰቡ በሚያደርግልኝ ድጋፍ አንድም ቀን ቸግሮኝም ሆነ ልጆቼን እርቧቸው አያውቅም ሲሉ ገልፀዋል።
የደቀድሞው የደሴ ከተማ ልብስ ስፌት ማህበር ተወካይ አቶ ዳውድ ሙሄ በበኩላቸው አሸባሪው ህወሃት ሰርተን አንዳንበላ ሲያስረን፤ ሲገርፈንና ሲያሰቃየን ኖሯል ብለዋል፡፡
ይህን አገር አጥፊ ቡድን ለመቅበር ግንባር መሄድ ባንችል ለስራዊቱና ለዘማች ቤተሰቦች ድጋፍ በማድረግ ሃገራዊ ግዴታችን እንወጣለን፡፡
ከዚህ በፊት ለስራዊቱ ከ200 ሺህ ብር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታዉሰው ዛሬ ደግሞ ከማህበሩ አባላት በሰበሰብነው ከ100 ሺህ ብር በላይ 25 ኩንታል ዱቄትና አልባሳት ለዘማች ቤተሰቦች አከፋፍለናል ብለዋል፡፡
ሌላው ካናዳ ነዋሪ የወይዘሮ ስርጉት አማረ ተወካይ አቶ ዮናስ ጤናው በበኩላቸው ከግልሰቧ በተላከ ከ100 ሺህ ብር 26 ኩንታል ዱቄትና ሌሎችንም ቁሳቁሶች ገዝተው ለዘማች ቤተሰቦች ድጋፍ አድርገዋል።
የዘማች ቤተሰቦችን እንደ ራሳቸው ቤተሰብ አድርገው ለመንከባከብና ለመደገፍ ግለሰቧ ዝግጁ መሆናቸውንም ገልፀዋል፡፡
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረ መስቀል በበኩላቸው አሸባሪውን ቡድን መቅበርና ሰላምና አንድነትን ማረጋገጥ ከሁሉም ይጠበቃል፡፡
ህብረተሰቡ ለዘማች ቤተሰቦች የሚያደርገው ድጋፍና ያሳየው አጋርነት መቀጠል እንዳለበት ጠቁመው፤ ድጋፍ ላደረጉት ሁሉ አመስግነዋል፡፡