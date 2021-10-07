ብሔራዊ የሳይበር ደህንነት የግንዛቤ ማስጨበጫ ወርክሶፕ ሊካሔድ ነው

አዲስ አበባ፤ መስከረም 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) ብሔራዊ የሳይበር ደህንነት የግንዛቤ ማስጨበጫ ወርክ ሾፕ ሊካሔድ መሆኑን የኢንፎርሚሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አስታወቀ፡፡
የግንዛቤ ማስጨበጫ ወርክ ሾፕ ከጥቅምት 1 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለአንድ ወር “የሳይበር ደህነነት የጋራ ሃላፊነት፣ እንወቅ፣ እንጠንቀቅ” በሚል መሪ ሃሳብ እንደሚካሄድ ኤጀንሲው አስታውቋል።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው በዛሬው እለት በሰጡት መግለጫ የወርክ ሾፑ ዋነኛ ዓላማ የተቋማትን እና የህብረተሰቡን የሳይበር ደህንነት ንቃተ ህሊና በማጎልበት ለሳይበር ጥቃት ተገቢውን ምላሽ መስጠት መሆኑን ገልጸዋል።
በተጨማሪ የዜጎች የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት እያደገ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የሳይበር ጥቃት ተጋላጭነት ለመቀነስ መሆኑንም ተናግረዋል። በመርሃ ግብሩ የተለያዩ ከሳይበር ደህንነት ጋር ግንኙነት ያላቸው የተለያዩ ተግባራት እንደሚከናወኑም አንስተዋል።
ኤጀንሲው የሳይበር ደህንነትን ለማረጋገጥ ብቃት ያለው የሰው ሃይልና ሀገር በቀል ቴክኖሎጂዎችን በማፍራት ረገድ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራም ዶክተር ሹመቴ አውስተዋል። ለአንድ ወር በሚቆየው ወርክ ሾፕ በሀገር ልጆች የበለጸጉ የቴክኖሎጅ ውጤቶች አውደ ርዕይ እንደሚከናወንም ተናግረዋል።
በወርክ ሾፑ ከ300 በላይ ተቋማት ይሳተፋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጸው፤ መርሃ ግብሩም የተቋማትን ትስስር በማጠናከር ረገድ በጎ ሚና እንደሚኖረው ጠቁመዋል።
ብሔራዊ የሳይበር ደህንነት ወር በኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ በአለም ደግሞ ለአስራ ስምንተኛ ጊዜ ይከበራል፡፡