የሲሚንቶ ኢንዱስትሪዎችን የማመረት አቅም ለማሳደግ የሚያስችል ስምምነት ተፈረመ

መስከረም 27/2014 (ኢዜአ) የሲሚንቶ አምራቾች ዘርፍ ማህበራት የሲሚንቶ ኢንዱስትሪዎችን የማምረት አቅም ለማሳደግ የሚያስችል ስምምነት ከሁለት ተቋማት ጋር ተፈራረመ።
ማህበሩ ስምምነቱን የተፈራረመው ከኬሚካልና ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት እና ከአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጅ ዩኒቨርስቲ ጋር ነው።
የመግባቢያ ስምምነቱ በዘርፉ የቴክኖሎጅና ዕውቀት ሽግግር፤ በጥናትና ምርምር፣ በሰው ሃይል ግንባታ ረገድ ትልቅ ፋይዳ እንደሚኖረው ተጠቁሟል።
የሲሚንቶ አምራቾች ዘርፍ ማህበራት ፕሬዝዳንት አቶ ሃይሌ አሰግዴ፤ ስምምነቱ የሲሚንቶ ኢንዱስትሪውን በጋራ ለማልማት በእቅድና በተቀናጀ መልኩ ለመስራት ያግዛል ብለዋል።
በሲሚንቶ ኢንዱስትሪው ዘርፍ ችግሮችን ለመፍታት ብሎም በዘርፉ የሚሰማሩ ባለሙያዎች በተግባርና በንደፈ ሀሳብ ብቁ ሆነው እንዲወጡ በጋራ መስራት ያስችላል ነው ያሉት።
በሲሚንቶ ኢንዱስትሪው ባለሙያዎችን በማፍራትና የዕውቀት ሽግግር በማድረግ የውጪ ምንዛሬ እንደሚያስቀርም ገልጸዋል።
የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስትቲዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ስምረት ግርማ፤ ስምምነቱ የሲሚንቶ ኢንዱስትሪዎች በሙሉ አቅማቸው እንዲያመርቱ ለማስቻል የኢንስትዩቱን ጥረት የሚያግዝ ነው ብለዋል ፡፡
የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጅ ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ለሚ ጉታ፤ ዘርፉን በጥናትና ምርምር በመደገፍ ብዛትና ጥራት ያለው የሲሚንቶ ምርት እንዲያመርቱ ለማስቻል ስምምነቱ ወሳኝ ነው ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው በሲሚንቶ ኢንዱስትሪ ትኩረት ሰጥቶ ብቁ ባለሙያዎችን ለማፍራት እንደሚሰራ ገልጸው፤ ተማሪዎች የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉም በጋራ መስራቱ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
የመግባቢያ ስምምነቱን የተፈራረሙት በኬሚካልና ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በኩል ምክትል ዋና ዳይሬክተሯ ስምረት ግርማ፣ ከአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጅ ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንቱ ዶክተር ለሚ ጉታ እና ከስሚንቶ አምራቾች ዘርፍ ማህበራት ፕሬዝዳንቱ ሃይሌ አሰግዴ ናቸው።