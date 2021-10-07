መንግስት የያዘውን እቅድ እንዲያሳካ የድርሻችንን እንወጣለን…የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት

ደሴ መስከረም 27/2014 /ኢዜአ /አዲስ የተመሰረተው መንግስት አገሪቱን አሁን ከገጠማት ውስብስብ ችግር ታድጎ ተስፋ የተጣለበትን የብልጽግና ጉዞ እውን እንዲያደርግ ከጎኑ በመሆን አስፈላጊውን ሁሉ ለማገዝ ዝግጁ መሆኑን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት አስታወቀ።
የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሸህ ሱልጣን ሐጅ አማን ለኢዜአ እንደገለጹት በእድሜ ቆይታቸው ባሳለፏቸው መንግስታት ሁሉንም ያካተተ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫና የመንግስት ምስረታ አይተው እንደማያውቁ አውስተዋል።
በተለይ በቅርቡ በህዝብ ትግል ከስልጣኑ የተነሳው መንግስት እርስ በእርስ በማናከስ፣ አንዱ ሐይማኖትና ብሔር ሌላውን እንዲጠራጠርና ጠላት እንዲያደርገው በስውር ሲሰራ መቆየቱ እንዳሳዘናቸው ገልፀዋል።
በሐይማኖት ጣልቃ እየገባም እምነቱ እንዲበረዝና እንዲከፋፈል ከማድረጉም ባለፈ የእምነት አባቶችንና ብቃት ያላቸውን ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሁሉ ሲያሳድድና ሲገድል መቆየቱ አሁን ለገጠመን ችግርም ምክንያት እንደሆነም ተናግረዋል።
በ6ኛው ሀገር አቅፍ ምርጫ ማሸነፍ የቻለው ብልፅግና ፓርቲ ካለፉት ውስንነቶች በመነሳት አካታች መንግስት መመስረት መቻሉ ሃገሪቱ አሁን ከገጠማት ውስብስብ ችግር ማሻገር የሚችል ነው የሚል እምነት እንዳላቸው አመልክተዋል።
የተመሰረተው መንግስት ተፎካካሪ ፓርቲዎችን በሚኒስቴር ደረጃ ማካተት መቻሉም አሁን እንደ ሃገር ከገጠመን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ታድጎ ተስፋ የተጣለብትን ብልጽግና እውን ለማድረግ እንደሚያግዝም አብራርተዋል።
አገሪቱን ወደ ሁለተናዊ የብልጽግና ጉዞ ለማሸጋገር በሚደረገው እንቅስቃሴም አስፈላውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነን ብለዋል፡፡
ህብረተሰቡም ከመንግስት ጎን ተሰልፎ የአገሩን ሉዓላዊነትና ነጻነት ከማስጠበቅ ባለፈ በድህነታችን መሳለቅ የሚፈልጉ ጠላቶቻንን በስራ ድል ማድረግ ይኖርበታል ብለዋል፡፡
ሌላው የምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ሸህ አሊ መሃመድ በበኩላቸው ከዚህ በፊት የነበሩ መንግስታት ለሐይማት አባቶች የነበራቸው ቦታና ክብር ዝቅተኛ ከመሆኑም ባለፈ ተጠላልፈው እንዲወድቁ በሴራ ሲሰሩ ኖረዋል።
ይህ ደግሞ ለጠላቶቻችን እንጅ ለባለስልጣኖችም ሆነ ለህዝብ እንዳልጠቀመ በተግባር አይተናል ሃገር አሁን ለገጠማት የህልውና ፈተናም ዳርጓታል ብለዋል።
አዲሱ መንግስት የጀመረውን ሁለተናዊ ለውጥ በማስቀጠል አንገብጋቢ ችግሮችን ለይቶ በቅድሚያ እንዲፈታ የድርሻችንን ለመወጣት ዝግጁ ነን ብለዋል፡፡
በአገሪቱ አስተማማኝ ሰላምና አንድነት እንዲሰፍን ከሌሎች ሐይማቶች ጋር ተባብሮ በመስራት ተስፋ የተጣለበትን የብልጽግና ጉዞም በቅንጅት እናሳካዋለን ሲሉም አብራርተዋል።
ለተፎካካሪ ፓርቲዎች አባላትም የተሰጠው ሹመት ብልጽግና የገባውን የአሳታፊነት ቃል በተግባር ያሳየና መቀጠል ያለበት ነው ያሉት ሸህ አሊ ትስስራችን የበለጠ አጠናክረን ኢትዮጵያን ወደ አዲስ ምዕራፍ ማሻገር የሁላችንም ኃለፊነት ነው ብለዋል፡፡
የሁሉም እምነት ሰላምን፤ አንድነትንና ልማትን እንጅ አፍራሽ አስተምህሮ እንደማይሰብኩ ጠቁመው፤ የጋራ መብት እንዳለን ሁሉ ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ከገጠማት ችግር እንታደጋለን።
የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ለአሸባሪው ህወሃት ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ ትላንት ማድረጉን መዘገባችን ይታወሳል፡፡