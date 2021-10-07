የትምህርት መሠረተ ልማት መስፋፋት ልዩ ትክረት የሚሻ የእድገት መሳሪያ ነው….አቶ አባዱላ ገመዳ

ጅማ፣ መስከረም 27/2014(ኢዜአ) የትምህርት መሰረተልማት ማስፋፋት ለሀገር እድገት ወሳኝ ነው በመሆኑ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራበት የኦሮሚያ ልማት ማህበር የቦርድ ሰብሳሲ አቶ አባ ዱላ ገመዳ ገለጹ።
አቶ አባዱላ ይህን ያሉት ዛሬ በጅማ ዞን ሸቤ ሶምቦ ወረዳ የአዳሪ ትምህርት ቤት ለማስገንባት የመሰረት ድንጋይ ባስቀመጡበት ወቅት ነው።
በኦሮሚያ ልማት ማህበር በ10 ሚሊየን ብር በጀት የሚሰራው አዳሪ ትምህርት ቤት ግንባታው በ40 ቀናት ውስጥ የሚጠናቀቅ መሆኑም ተገልጿል።
የማህበሩ የቦርድ ሰብሳቢና የዲቦራ ፋውንዴሽን መስራች አቶ አባ ዱላ ገመዳ ሀገር በመለወጥ ሂደት ውስጥ የተማረ የሰው ሃይል ሚና የጎላ በመሆኑ ጥራት ያለው ትምህርት ተደራሽ ማድረግ ወሳኝ ነው” ብለዋል።
“በዚሁ መሰረት እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ክልል ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ መሆኑ አበረታች ነው” ያሉት አባ ዱላ የኦሮሚያ ልማት ማህበርም ተወዳዳሪ ተማሪዎችን ለማፍራት አዳሪ ትምህርት ቤቶችን እያስገነባ መሆኑን ተናግረዋል።
በ2013 የትምህርት ዘመን ጅማ ዞን ብዙ ተማሪዎችን ወደ አዳሪ ትምህርት ቤት በማስገንባት ቀዳሚ እንደነበር ገልጸው የዛሬው ጅማሮም የትምህርት ጥራትን ለማሳደግ ፋይዳው ከፍተኛ እንደሆነ አስረድተዋል።
ማህበሩ ከ10 ሚሊየን ብር የግንባታ ወጪ በተጨማሪ የኮምፒውተርና መጽሐፍ ድጋፍም አድርጓል።
በኦሮሚያ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተደድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አብዱልሃኪም ሙሉ በበኩላቸው የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመቅረፍ ትምህርት የማይተካ ሚና እንዳለው ተናግረዋል።
አቶ አብዱልሀኪም አክለውም ጥራታቸውን የጠበቁ ፕሮጀክቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቁ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በተጨማሪም 5 ነጥብ 3 ሚሊየን ብር ወጪ የተገነባ የመሰብሰቢያ አዳራሽ የተመረቀ ሲሆን በሸቤ ወረዳ በኪሼ ቀበሌ በ2 ሺህ 286 ሄክታር መሬት ላይ እየለማ ያለ የሩዝ ምርትም ተጎብኝቷል።