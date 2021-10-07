በንፁሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም በህቡእ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የአሸባሪው ሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ

መስከረም 27/2014(ኢዜአ) በምስራቅ ጉጂ ዞን በንፁሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም በህቡእ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የአሸባሪወ ሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ምንጮቻችን ገልጸውልናል።
ከሽብርተኛው ህወሃት ጋር ጥምረት በመፍጠር በኦሮሚያ ክልል አንድ አንድ አካባቢዎች በንፁሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም በህቡእ እየተንቀሳቀሰ ያለው ሽብርተኛው የሸኔ ቡድን ሰሞኑን በምስራቅ ጉጂ ዞን በጎሮ ዶላ ወረዳ አዳዲ ቀበሌ እና ልዩ ቦታው ሙጋዮ በተባሉ አከባቢዎች የጥቃት ሙከራ ለማድረግ ታጣቂዎቹን አስርጎ ለማስገባት ሞክሯል።
የቡድኑን እንቅስቃሴ በሚስጥር ሲከታተሉ በነበሩ የመንግስት ፀጥታ አካላት በወሰዱት እርምጃ የሽብር ቡድኑ ሴራ መክሸፉንና የጥፋት ተልዕኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የቡድኑ አባላትም መደምሰሳቸውን ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ምንጮቻችን አረጋግጠዋል።
የቡድኑን የሽብር ጥቃት ከማክሸፍ በተጨማሪም የፀጥታ አካላት በአሸባሪው የሸኔ ቡድን ላይ በወሰዱት እርምጃ በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎች መሞታቸውንና ቁስለኛ ሲሆኑ፤ በርካቶች መማረካቸውም ተጠቁሟል።
የሽብር ቡድኑ እየተወሰደበት ያለውን እርምጃ ተከትሎ ሟቾቹ እንዳይታወቁበት አስከሬን ይዞ ሲሸሽ እንደነበር ምንጮቻችን ጠቁመዋል።
በቡድኑ አባላት ላይ በተወሰደው እርምጃ ከቆሰሉት መካከልም ታጣቂ ሀይሉን ሲመሩ የነበሩ የቡድኑ ከፍተኛ አመራሮች እንደሚገኙበትም ነው ያረጋገጡት።
ሽብርተኛውን የሸኔ ቡድን እግር በእግር በመከታተል ሴራውን የማክሸፍና የመደምሰሱ ሂደት ተጠናክሮ መቀጠሉንም ምንጮቻችን ከስፍራው አረጋግጠዋል።