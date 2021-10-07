ተፎካካሪ ፓርቲዎች በካቢኔ ውስጥ መካተታቸው አካታች የፖለቲካ ሥርዐት ለመገንባት ያመቻል

ሀዋሳ ፤ መስከረም 27/2014 (ኢዜአ) የተፎካካሪ ፓርቲዎች አመራሮች በሀገሪቱ አስፈጻሚ አካል ውስጥ መካተታቸው በኢትዮጵያ አካታች የፖለቲካ ሥርዓት ለመገንባት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር የሕግና የፖለቲካ ምሁራን ተናገሩ።
ምሁራኑ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳስረዱት፤ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሀገሪቱ ታሪክም ሆነ የፖለቲካ ሥርዓት በካቢኔ ውስጥ መካተታቸው አዲስ ምዕራፍ መጀመሩን ያመለክታል።
የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ቤት ተመራማሪ መምህር ዮሐናን ዮካሞ ፤ በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ትልቁ ትግልና ተስፋቸው ያነገቡት ዓላማና ርዕዮታቸው በመንግሥት ሥርዓት ውስጥ እንዲካተት ነበር ይላሉ።
በዚህም ገዢው ፓርቲ አሳታፊና አካታችነት ለመመስረት በያዘው አቋም የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል ሆነው ለማገልገል እንደሚያበቃቸው ተናግረዋል።
ይህም ምክር ቤቱ የአስተሳሰብ ስብጥር እንዲኖር ከማድረግ ባለፈ በሀገር ግንባታ ላይ አሻራቸውን እንዲያኖሩ ምቹ መደላድል እንደሚፈጥርም አስረድተዋል።
በተለይ አለመግባባትን በማስቀረት አቅም ያላቸውን ዜጎች ለሀገራዊ ዕድገትና ዘላቂ ልማት መረጋገጥ ዕድል እንደሚፈጥር ምሁሩ ያመለከቱት።
ፀረ ኢትዮጵያ አቋም ያላቸው ኃይሎች የለውጡን ሂደት ለማደናቀፍ መስራታቸውን አስታወሰው፤ ኢትዮጵያዊያን በአንድነት በመቆም መንግሥት መመስረታችን ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ተምሳሌት ያደርገናል ብለዋል።
የኢትዮጵያን ከፍታ እውን ለማድረግ ሕዝቡ አዲስ ከተመሰረተው መንግሥት ጎን መቆም እንደሚጠበቅበትም ተናግረዋል።
የሀዋሳ ከተማ ነዋሪው የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር ዳያሞ ዳሌ በበኩላቸው ፤ ተሿሚዎቹ ሚኒስትሮች ልምድና ዕውቀት ያላቸው በመሆኑ በመንግሥት የተያዘውን ዕቅድ ለማሳካት ያግዛሉ ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል።
በተለይም ተፎካካሪ ፓርቲዎችን የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል መሆናቸው በሀገራዊ ጉዳዮች በጋራ በመስራት የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት አካታች የፖለቲካ ሥርዓት ለመገንባት በር ይከፍታል ብለዋል።
ሚኒስትሮቹ የተጣለባቸው የሕዝብ አደራ ውግንናቸውን ለመጡበት ፓርቲና አካባቢ ሳይሆን፤ ለመላው ኢትዮጵዊያን በማድረግ መስራት እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል።
የሕዝብ ድምፅ ግድ ያልሰጣቸው ኢትዮጵያ ጠል አንዳንድ ምዕራባዊያን አዲስ መንግሥት እንዳይመሰረት ጫና ለማሳደር ቢሞክሩም በርካታ የአፍሪካ አገሮች መሪዎች በመንግሥት ምስረታው በዓለ ሲመት ላይ በመገኘት ኢትዮጵያ የነፃነታቸው ምልክት መሆኗን በመመስከራቸውን አድናቆታቸውን ገልጸዋል።
መሪዎቹ ኢትዮጵያን የነፃነትና የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መሪ፤ የሁሉ እናት አድርገው በመሳል መልዕክት ማስተላለፋቸው ለኢትዮጵያውን ኩራትም ነው ብለዋል።
ኢትዮጵዊያ በባህል ያዳበርነውን መቻቻል ፣ መከባበርና መተባበር በፖለቲካውም መስክ በመድገም አፍሪካዊያን ወንድሞቻችን ባስቀመጡን የከፍታ ስፍራ መገኘት አለብን ሲሉም ሀሳባቸውን ገልጸዋል።