ኢትዮጵያ በቀጠናው ያላትን ጥቅም ለማስጠበቅ በመንግስት የተቀመጠው አቅጣጫ ወቅታዊና ተቀባይነት ያለው ነው

ባህርዳር፤ መስከረም 27/2014 (ኢዜአ) በአፍሪካ ቀንድ በሚካሄደው የሃያላን አገራት የፖለቲካ ሽኩቻ የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስጠበቅ በመንግስት የተቀመጠው አቅጣጫ ወቅታዊና ተቀባይነት ያለው መሆኑን የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገለጹ።
በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት መምህር ደሳለኝ ጥጋቡ ለኢዜአ እንደገለጹት በአገር ላይ እየደረሰ ያለውን አለም አቀፍ ተጽዕኖ ለመቋቋም ቀጠናዊ ትስስር ፈጥሮ መንቀሳቀስ ተገቢ ነው።
ሃያላን አገራት በምስራቅ አፍሪካ የጦር ቀጠና መመስረታቸው ለአፍሪካ ህብረት መስራቿና በአፍሪካ አገራት ተደማጭ ለሆነችው ኢትዮጵያ ስጋት መሆኑ እንደማይቀር ጠቁመዋል።
”የራሳችን ወደብ የሌለን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ላይ ከአጎራባች አገራት ጠንካራ ትስስር በመፍጠር የጋራ ተጠቃሚነትን ለማጎልበት የተቀመጠው አቅጣጫ የሚደገፍ ነው” ብለዋል።
ለዚህም በተወካዮች ምክር ቤት መክፈቻ እለት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለቀጠናዊ ትስስር ትኩረት እንደሚሰጥ ማሳወቃቸው መንግስት በዘላቂ አገራዊ ጥቅም የማይደራደር መሆኑን ያመላከተ መሆኑን ተናግረዋል።
“መንግስት የአገር ሉዓላዊነትንና የግዛት አንድነትን ለማስቀጠል ያለው ቁርጠኝነት የሚመሰገን ነው” ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የፖለቲካል ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት መምህርና የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ቻላቸው ታረቀኝ ናቸው።
“በአፍሪካ ቀንድ ያለውን የጂኦፖለቲካ ውዝግብ መንግስት በአግባቡ ተገንዝቦታል” ያሉት ምሁሩ “የተያዘው አቅጣጫ ኢትዮጵያ በቀጠናው ማግኘት የሚገባትን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚያግዝ ነው”ብለዋል።
ሃያላን አገራት በሚረባረቡበት በቀይ ባህር፣ በባቤል ማንዴቭና በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ የአገርን ዘላቂ ጥቅም ለማስጠበቅ መንግስት ትኩረት መስጠቱ ወቅታዊ እና ተገቢ መሆኑንም አመልክተዋል።
ኢትዮጵያን ወደብ አልባ ማድረግ በህወሓት የሽብር ቡድን የበላይነት ይመራ የነበረው መንግስት ከሰራቸው ታሪካዊ ስህተቶች ግንባር ቀደሙ መሆኑን የጠቆሙት ምሁሩ፤ “ከቀጠናው አገራት ጋር በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ግንኙነት መፍጠር ይገባል”ብለዋል።
የኢትዮ- ኤርትራን መልካም ግንኙነትን ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር የምጽዋንና የአሰብ ወደቦችን ለመጠቀም የሚቻልበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንደሚገባም ጠቁመዋል።
በዩኒቨርሲቲው የህግ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ዘውዱ መንገሻ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የኢጋድና ኮሜሳ መስራችና አባል በመሆን በቀጠናው ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ትስስር በመፍጠር እየሰራች እንደምትገኝ አስረድተዋል።
ይህም በምስራቅ አፍሪካ ሰላምና ደህንነትን በማስከበርና አሸባሪዎችን ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት ለውጥ ማምጣቱንም አመልክተዋል።
በኢኮኖሚው መስክም ነጻ የንግድና የግብይት ስርዓት ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የህዝብ ለህዝብ ትስስር ፎረም ለመመስረት በአዲሱ መንግስት የትኩረት አቅጣጫ መቀመጡ በፖለቲካና ኢኮኖሚ መስኮች የተፈጠረውን መልካም ጅማሮ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል።
አሁን ላይ አንዳንድ የምዕራባዊያን አገራት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ለመግባት የሚያደርጉትን ጥረት ለማክሸፍ እንደሚረዳ አስገንዘበዋል።
አሸባሪው ህወሓትና ተባባሪዎቹ አገር ለማፍረስ እያካሄዱት ያለውን ሴራ በማክሸፍ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለማስጠበቅ በሚደረገው ጥረት የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን አስረድተዋል።
በሁለቱ ምክር ቤቶች መክፈቻ እለት የተገለጹት የመንግስት የትኩረት አቅጣጫዎች ለአገር ካላቸው ፋይዳ አንጻር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተቀብሎ የድርሻውን እንዲወጣ ምሁራኑ ጠይቀዋል።
ለቀጠናዊ ትስስር፣ ለአገር ሉዓላዊነትና ለግዛት አንድነት መከበር መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን በፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዓመታዊ የስራ አቅጣጫ መመላከቱ የሚታወስ ነው።