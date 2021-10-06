ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ያካተተው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለዴሞክራሲ ስርአት መሰረት የጣለ ነው

መስከረም 26 / 2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ አዲስ የተዋቀረው የሚኒስትሮች ምክር ቤት የየራሳቸው ርዕዮት ዓለም ያላቸውን የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን አባላት ያካተተ መሆኑ ለዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መሰረት የጣለ እርምጃ መሆኑን ኢዜአ ያነጋገራቸው የባህርዳር ከተማ ወጣቶች ገለፁ።
የባህርዳር ከተማ ወጣቶች ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ወጣት ዘላለም ታከለ፤ የአዲስ መንግስት ምስረታው ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ለአገርና ለህዝብ የሚታገሉ መሆናቸውን በማመን የተካተቱበት መሆኑ የተለየ እንደሚያደርገው ገልጿል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት አወቃቀር አገሪቱ አሁን ያጋጠማትን ወቅታዊ ችግር ተባብሮ ለመቅረፍና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት የላቀ አስተዋጽኦ እንዳለው አመልክቷል።
“በተለይም የተለያዩ ርዕዮት ዓለም የሚከተሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን በካቢኔ አባልነት ማካተቱ ከዚህ ቀደም ያልታየና ለትክክለኛ ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መሰረት የጣለ ነው” ብሏል።
መንግስት አካታች የፖለቲካ አካሄድን መከተሉ አገር የተደቀነባትን የውስጥ የባንዳነትና የውጭ ጣልቃ ገብነትን ለመቋቋም የሚያስችል መሆኑን አመላክቷል።
“በዘመናችን ጥሩ የሚባል የመንግስት ምስረታ እያየን ነው” ያለው ደግሞ ሌላው የከተማው ነዋሪ ወጣት ብሩክ ልዑል ሰገድ ነው።አዲሱ የመንግስት ምስረታ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በአገራዊ ጉዳይ ወሳኝ አካል በማድረግ ማካተት መቻሉ አዲስ የፖለቲካ ምህዳር ያሳየና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ተግባር መሆኑን ተናግሯል።
አዲስ የተመሰረተው መንግስት ተተኪ ፖለቲከኞችን ማፍራት ላይም ማተኮር እንደሚገባው ጠቅሶ፤ በአገር ፍቅር የታነጹና በፖለቲካ የበቁ ወጣቶችን ማፍራት እንደሚገባ ጠቁሟል።
ለወጣቱ የስራ እድል በማመቻቸት የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ስራዎች ላይ ትኩረት ሊደረግ እንደሚገባም አመላክቷል።
ከመንግስት ጎን በመሆን የመንግስትን ትልም ለመደገፍ ያለውን ዝግጁነትም ገልጾ፤ “ወጣቱ ከመንግስት ጎን በመቆም የአገር ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅና የውስጥና የውጭ ጫናዎችን ለመቋቋም በቁርጠኝነት ሊነሳ ይገባል” ብሏል።
”አዲስ የተመሰረተው መንግስት አካታችነትን አጠናክሮ ማስቀጠልና አክራሪ ብሄርተኝነትን መከላከል ላይ በትኩረት መስራት አለበት” ያለው ደግሞ ወጣት ክንፈ ገብርኤል ጌትነት ነው።