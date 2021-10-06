የአፍሪካ ቱርክ የኢኮኖሚ ፎረም ንግድና ኢንቨስትመንትን ያበረታታል

መስከረም 26 / 2014 (ኢዜአ) በቅርቡ በቱርክ ኢስታንቡል የሚካሄደው የአፍሪካ ቱርክ የኢኮኖሚ እና ቢዝነስ ፎረም በኢትዮጵያና ቱርክ መካከል ያለውን የንግድና ኢንቨስትመንት ልውውጥ እንደሚያሳድገው በኢትዮጵያና በአፍሪካ ህብረት የቱርክ አምባሳደር ያፕራክ አልፕ ተናገሩ፡፡
አልፕ ይህን የተናገሩት ሶስተኛውን የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም በተመለከት ከአፍሪካ ህብረት ጋር የስምምነት ፊርማ ባኖሩበት ወቅት ነው፡፡
ስምምነቱ በአምባሳደሯ እና በአፍሪካ ህብረት የኢኮኖሚ የልማት ንግድ፣ ኢንዱስትሪና ማእድን ኮሚሽነር አልበርት ሙቻንጋ መካከል ነው፡፡
ፎረሙ እ.አ.አ ከ2016 ጀምሮ እየተካሄደ ሲሆን የዘንድሮም “የቱርክ አፍሪካን አጋርነት ማጠናከር፡ በንግድ፣ ኢንቨስትመንት፣ ቴክኖሎጂና ሎጀስቲክ” በሚል መሪ ሀሳብ የሚካሄድ ይሆናል፡፡
ስምምነቱ በአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ አዲስ አበባ ሲፈረም አምባሳደር እንዳሉት፤ ቱርክ ከአፍሪካ ጋር ያላትን የረዥም ጊዜ ግንኙነት ማጠናከር ትሻለች፡፡
“ኢኮኖሚና ንግድ ከአፍሪካ ጋር ላለን ግንኙነት ቅድሚያ ሰጥተን የምንሰራባቸው ዘርፎች ናቸው” ያሉት አምባሰደሯ፤ በፎረሙ ከ30 በላይ የአፍሪካ ሚኒስትሮች እና የንግድ ሰዎች ከአፍሪካና ከቱርክ ይገኛሉ፡፡
በአፍሪካ ህብረት የኢኮኖሚ የልማት ንግድ፣ ኢንዱስትሪና ማእድን ኮሚሽነር አልበርት ሙቻንጋ በበኩላቸው “ፎረሙ የአፍሪካና ቱርክ የንግድ ለንግድ፣ የመንግስትና ንግድ ግንኙነትን ያጠናክራል” ማለታቸውን ዴይሊ ሳባህ ድረ ገፅ ዘግቧል፡፡