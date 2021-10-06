በከፍተኛ የካቢኔ ሹመት ተፎካካሪ ፓርቲዎች መካተታቸው በሀገሪቱ ወሳኝ የለውጥ ምእራፍ ከፍቷል

መስከረም 26/2014 (ኢዜአ) በሀገሪቱ መንግስት የከፍተኛ ካቢኔ ሹመት የተፎካካሪ ፓርቲዎች መካተታቸው ምቹ የፖለቲካ ምህዳር ለመፍጠርና ሀገሪቱን በትብብር ለማሳደግ ወሳኝ ምእራፍ የከፈተ መሆኑን የዋቸሞ ዩንቨርስቲ ምሁራን አስታወቁ።
የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት ኃላፊና መምህር አሳልፈው ፀጋዬ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ከዚህ ቀደም ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከገዢው ፓርቲ ጋር ተቀናጅተው በሀገር ግንባታ ተሳታፊ የሚሆኑበት እድል አልነበራቸውም።
“በዚህም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጎራ ለይተው እርስ በእርስ ከመወነጃጀልና ከመነቃቀፍ ባለፈ ለሀገር የሚበጅ ተግባር ውስጥ እንዳይገቡ ተገደዋል” ብለዋል።
በሀገሪቱ አዲሱ የመንግስት ምስረታ ሁኔታውን በቀለበሰ መልኩ ገዢው ፓርቲ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችን በከፍተኛ ካቢኔነት በመሾም ተሳታፊ ማድረጉ ለሀገር ግንባታ ጠቃሚ የሆኑ ሀሳቦችን በጋራ በማራመድ ሀገራዊ ለውጡን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚኖረው አስረድተዋል።
በሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሀሳብ ልዩነት እንጂ የአቋም ልዩነት እንደማይኖር ያነሱት የህግ ምሁሩ በመንግስት የተወሰደው አቋም በዴሞክራሲ ከዳበሩት ሀገራት የሚስተካከል ነው።”አካታች የሆነው የመንግስት ምስረታ ሌሎች ፓርቲዎችን በመፍጠር ረገድም ምቹ የፓለቲካ ስነ ምህዳር ይፈጥራል” ብለዋል።
ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ያካተተው የከፍተኛ የካቢኔ ሹመት መንግስት በአሸናፊነትና በተሸናፊነት ሳይሸበብ አሸናፊው ህዝቡ መሆኑን በመገንዘብ በቅንጅት በመስራት ሀገሪቱን ካደጉት ሀገራት ተርታ ለማሰለፍ ያለውን ቁርጠኝነት ያመላከተ ተግባር መሆኑን አቶ አሳልፈው አስታውቀዋል።
በዩንቨርስቲው በማህበራዊ ትምህርት ክፍል የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት መምህር አቶ እንዳለ ሙላቱ በበኩላቸው “ሀገራዊ እድገትን ለማረጋገጥ የሁሉም ዜጋ ቅንጅታዊ አሰራርና የተባበረ ክንድ ያስፈልጋል” ብለዋል።
“መንግሥት ይህንን በመረዳት አዲሱን ካቢኔ ሲያዋቅር የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ማካተቱ ተገቢና ዘርፈ ብዙ ፋይዳ ያለው ነው” ሲሉም ተናግረዋል።
በሚኒስትርነት የተሾሙት የተፎካካሪ ፖርቲ አመራሮችም በሀገር ፍቅር ስሜት በመነሳሳትና የተሻለ ራዕይ በመሰነቅ ተግተው በመስራት በተመደቡበት ዘርፍ አመርቂ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚጠበቅባቸው አመላክተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ በምርጫው ማንም አሸናፊና ተሸናፊ እንዳልሆነና ሀገሪቱ ምርጫውን በአሸናፊነት ማጠናቀቋን ሲናገሩ የነበረውን እሳቤ በዛሬው የሚኒስትርነት ሹመት አሰጣጣቸው በተግባር ማረጋገጣቸውን በማሳያነት አንስተዋል።
ሀገሪቱ እያስተናገደች ከምትገኘው ውስጣዊና ውጫዊ ተግዳሮቶች አንጻር ሁሉም ተቀናጅቶ በመስራት ሀገሪቱን ወደ ታለመላት ግብ ማድረስ ተቀዳሚ ተግባር ሊሆን እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“ሁሉም ተሿሚዎች የሀገሪቱን ህልውናና ጥቅም፣ ብሎም አንድነትን በማስጠበቅ ረገድ አበክረው መትጋት አለባቸው ” ሲሉ አቶ እንዳለ መክረዋል።