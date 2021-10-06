በከፍተኛ የካቢኔ ሹመት ተፎካካሪ ፓርቲዎች መካተታቸው በሀገሪቱ ወሳኝ የለውጥ ምእራፍ ከፍቷል

መስከረም 26/2014(ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ካቢኔያቸውን ያዋቀሩበት መንገድ በተፎካካሪ ፓርቲዎችና በመንግስት መካከል መተማመንን የሚፈጥር ነው ሲል የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ /ትዴፓ/ ገለፀ።
የፓርቲው ዋና ፀሐፊ አቶ ግዴና መድሕን ለኢዜአ እንደገለጹት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የካቢኔ አወቃቀር ባለፉት 30 ዓመታት በተፎካካሪ ፓርቲዎችና በመንግስት መካከል የነበረውን ግንኙነት የቀየረ ነው።
በዋናነት የተፎካካሪ ፓርቲዎች አባላት ከስቃይና እንግልት ወጥተው በመንግስት መዋቅር ለሹመት መብቃታቸው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዴሞክራሲ ከማስፈን አንፃር አዲስ ጅማሮ መሆኑን አንስተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ በአዲሱ ካቢኔያቸው ሶስት የተፎካካሪ ፓርቲዎች አባላትን በሚኒስትርነት እንዲሾሙ ማድረጋቸው የአገሪቷን የዴሞክራሲ ስርዓት አንድ እርምጃ ከፍ የሚያደርግ ነው ብለዋል።
ይህ አካሄድ በተለይ በተፎካካሪ ፓርቲዎችና በመንግስት መካከል መተማመንን የሚፈጥርና ጥርጣሬን የሚያስወግድ እንደሆነም ገልጸዋል።
በተጨማሪም የአገሪቷን የፖለቲካ ምሕዳር በማስፋት ለዴሞክራሲ እድገት አዲስ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑን ፓርቲያቸው እንደሚያምን ነው የተናገሩት።
በካቢኔ አባልነት የተሰየሙት የተፎካካሪም ሆነ የገዥው ፓርቲ አባላት አገሪቷን ከማሻገር አንፃር ከባድ ኃላፊነት እንደተጣለባቸውም አመልከተዋል።
“የምንወዳት አገር ችግር ውስጥ በመሆኗ የኢኮኖሚ፣ የማሕበራዊና የፖለቲካ መስኮች ተግዳሮቶችን በመፍታት ረገድ መስዋዕትነት መክፈል ይጠበቅባቸዋል” ብለዋል።
አዲሱ ካቢኔም ሕዝቡን ከማገልገል፣ አገሪቷን ወደ ከፍታና ብልጽግና ከማምጣት አንፃር ጉልህ ለውጥ ያስመዘግባል የሚል እምነት እንደተጣልበት አክለዋል።
ብልጽግና ፓርቲ በምርጫው መንግስት መመስረት የሚያስችለውን አብላጫ ድምጽ ቢያገኝም ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ማካተቱ ከመጠላላት የወጣ ፖለቲካዊ አካሔድን የሚያስተምር እንደሆነ ጠቅሰዋል።
ሂደቱ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምሕዳር የመጀመሪያ ምዕራፍ ተብሎ እንደሚቆጠር ገልጸው፤ እንደ ፓርቲ በአገር ጉዳይ በጋራ መስራት የሚያስችል መደላድል የተፈጠረበት እንደሆነም ጠቅሰዋል።
በመሆኑም በካቢኔ ውስጥ የተካተቱት ተፎካካሪ ፓርቲዎች በተሰጣቸው ኃላፊነት ክፍተቶችን በማመላከትና የበሰሉ ሃሳቦችን በማምጣት መልካም ስራ እንደሚሰሩ ይጠበቃል ብለዋል።
የተፎካካሪ ፓርቲዎች ከገዥው ፓርቲ ጋር መስራት በቀጣይ በምርጫ ተወዳድረው አብላጫ ድምጽ ለማስገኘትና አገር ለመምራት ትልቅ ዕድል እንደሚፈጥርላቸውም ነው ያመለከቱት።
ካቢኔው አገሪቷ ካለችበት ችግሮ የማውጣት ኃላፊነት የተሰጠው ነው ያሉት አቶ ግዴና በሰሜኑ የአገሪቷ ክፍል ለተፈጠረው ችግር መፍትሔ ለማስገኘት ያላሰለሰ ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታልም ብለዋል።