መገናኛ ብዙሃን አሸባሪው ህወሓት በወረራ የፈጸመውን ግፍና በደል በጥፋቱ ልክ ለሌላ ዓለም ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል

ባህርዳር፤ መስከረም 25/2014 (ኢዜአ) የመገናኛ ብዙሃንና የኮሙዩኒኬሽን ዘርፉ አሸባሪው ህወሓት በወረራ የፈጸመውን ግፍና በደል በጥፋቱ ልክ ለሌላው ዓለም ማህበረሰብ ማሳወቅ እንደሚጠበቅባቸው ተመለከተ።
በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረ የምክክር መድረክ ዛሬ በባሕርዳር ከተማ ተካሂዷል።
የአማራ ክልል መንግስት ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ ሃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በመድረኩ እንዳሉት፤አሸባሪው ቡድን በክልሉ በገባባቸው አካባቢዎች ንጹሃን ከመግደል ባለፈ ዜጎች በእድሜ ዘመናቸው ያፈሩትን ሃብትና ንብረት በመዝረፍ ታሪክ ይቅር የማይለው ግፍ ፈጽሟል።
”የሚጭነውን ጭኖ የቀረውን በማውደም የአማራን ህዝብ አንገት ለማስደፋትና እድሜ ልኩን በድህነት እንዲማቅቅ ለማድረግ የያዘውን ግብ ለማሳካት ተንቀሳቅሷል” ብለዋል።
የቤት እንስሳትን አርዶ በመብላት፤ ያልቻለውን በጥይት በመግደል አርሶ አደሩ ዳግም ወደ እርሻ እንዳይመለስ የሚችለውን ሁሉ ማድረጉን ጠቅሰዋል።
ለዘመናት የተገነቡ ተቋማትን በማውደምና በመዝረፍ ህብረተሰቡ የጤና፣ የትምህርት፣ የንጹህ መጠጥ ውሃና ሌሎች አገልግሎቶችን እንዳያገኝም እንዲሁ።
የአለም አቀፉ ማህበረሰብ የአሸባሪ ቡድኑን የጥፋት ተግባር ባለማውገዙ በማይካድራ የጀመረውን የንጹሃን ዜጎች ጭፍጨፋ በአጋምሳ፣ ጭናና ሌሎች አካባቢዎች በመድገም የአሸባሪነት ጥጉን ማረጋገጡን አቶ ግዛቸው አስረድተዋል።
የሽብር ቡድኑ በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች የሚኖረው ህዝብ የእለት ምግብና መድሃኒት እንዳያገኝ በማድረግ እያሰቃየው እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
የመገናኛ ብዙሃንና ኮሙዩኒኬሽን ዘርፉ የእለት ምግብ፣ መድሃኒትና ሌሎች አገልግሎቶችን እንዳያገኙ ለታገቱ የማህበረሰብ ክፍሎች ድምጽ ሆነው ማገልገል እንዳለባቸው አሳስበዋል።
አሸባሪው የህወሓት ቡድን በህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍና በደል የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም ማሳወቅ እንደሚጠበቅባቸውም አመልክተዋል።
በክልል ደረጃ የተቋቋመው የአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል አስተባባሪ አቶ ጀንበሩ ደሴ በበኩላቸው፤ አሸባሪው ህወሓት በፈጸመው ወረራ ከ6 ነጥብ 5 ሚሊየን በላይ ህዝብ በችግር ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
በወረራ ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች ያለው ህዝብ ሃብትና ንብረቱ ተዘርፎ በመድሃኒትና ምግብ እጥረት ለከፍተኛ ችግር መዳረጉን አስረድተዋል።
አለም አቀፍ ድርጅቶች በወረራው ምክንያት ችግር ውስጥ ለገባው ህዝብ አለመድረሳቸው አሳዛኝና ከመርህ የወጣ ድርጊት ነው ብለዋል።
“ሰብአዊነት ድንበር፣ ዘርና ሃይማኖት የለውም” ያሉት አስተባባሪው፤ በወረራ ለተያዙ አካባቢዎች አለም አቀፍ ድርጅቶች ገብተው የመድሃኒትና የምግብ ድጋፍ እንዲያደርጉ የመገናኛ ብዙሃንና የኮሙዩኒኬሽን ዘርፉ መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
ወረራውን ለመቀልበስና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በአንድነት መስራት ተመራጭ መፍትሄ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የኮሙዩኒኬሽንና ሚዲያ መምሪያ ሃላፊ ኮማንደር መሰረት ደባልቄ ናቸው።
በዚህም አሸባሪውን ቡድን በመደምሰስ ዜጎችን ነጻ ማውጣት መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም በወረራ በተያዙና ሌሎች የክልሉ አካባቢዎች የሚገኘውን ወጣት ስነ ልቦና በመገንባት ወደ ሀገር መከላከያ ሰራዊትና ወደ ልዩ ሃይል እንዲቀላቀል በማድረግ ለዘላቂ መፍትሄው መስራት እንደሚገባ አመልክተዋል።
የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ አቶ ታዝባቸው ጣሴ፤ እስከ ታች ያለውን መዋቅር በማነቃነቅ የእርስ በእርስ የመደጋገፍ ባህልን ማሳደግ እንደሚገባ ተናግረዋል።
”ኢትዮጵያዊያን ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ ያደረጉት ጥረት የሚበረታታ ነው” ያሉት አቶ ታዝባቸው፤ የተጀመረው መልካም ተግባር ሀገራዊ አንድነትን በሚያጎለብት መልኩ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳሰበዋል።