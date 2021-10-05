ዩኒቨርሲቲው ለአካባቢው ማህበረሰብ ድጋፉን እንደሚያጠናክር አስታወቀ

ሐረር፤መስከረም 25 /2014 (ኢዜአ ) ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የአካባቢው ማህበረሰብ ተጠቃሚኒት ለማረጋገጥ የሚያደርጋቸውን የድጋፍ ስራዎች አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀ።
ዩኒቨርሲቲው በአካባቢው ለሚገኙ 350 የአቅመ ደካማ ቤተሰብ ህጻናት ተማሪዎች ዛሬ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አደርጓል።
የዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ ልማት እና ኢንተርፕራይዝ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ይሳቅ ዩስፍ በወቅቱ እንደገለጹት፤ ተቋሙ የአካባቢው ማህበረሰብን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ የግብርና፣አካባቢ ጥበቃ፣ነጻ የህግ አገልግሎትና ጤና ዘርፎች ስራዎችን እያካሄደ ነው።
በአካባቢው በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የትምህርት ጥራት ለማሻሻል የሚያግዙ የትምህርት መርጃ መጻህፍት፣ የክረምት የማጠናከርያ ትምህርት እና የአቅም ግንባታ ስራዎችንም እንዲሁ።
የክረምት የበጎ አድራጎት ሰራ በዩኒቨርስቲው ከሚከናወኑ ስራዎች አንዱ መሆኑን የጠቆሙት ዶክተር ይሳቅ ዛሬ ለአካል ጉዳተኞች ጨምሮ ለ350 አቅመ አቅመ ቤተሰብ ተማሪዎች የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ እና የደንብ ልብስ /ዩኒፎርም/ ድጋፍ መደረጉን አስታውቀዋል።
ዩኒቨርሲቲው ለአካባቢው ማህበረሰብ የሚያደርገው የድጋፍ ስራዎች በቀጣይም እንደሚያጠናክር ገልጸዋል።
የሐረማያ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሙለታ ቡሽራ በበኩላቸው፤ ሃረማያ ዩኒቨርሲቲ ከ600 ሺህ ብር በላይ ወጪ በማድረግ ያከናወነው የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ተማሪዎች ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዲከታተሉ እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
ዩኒቨርስቲው ላደረገው ድጋፍ አመስግነው፤ በክረምት ወራት ከሴክተር መስሪያ ቤት እና ባለሃብቶች ጋር በመቀናጀት ለችግረኛ የቤተሰብ አባላት የእህልና የቁሳቁስ ድጋፍ እንዲሁም የመኖሪያ ቤቶችን እድሳት ሰራ ማከናወናቸውን ጠቅሰዋል።
የሐረማያ ከተማ ቀበሌ አንድ ነዋሪ ወይዘሮ ኬርያ ሁሴን በሰጡት አስተያየት፤ ልጆቻችውን ለማስተማር ተቸግረው ባሉበት ሁኔታ የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ያደረገው የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዲከታተሉ የሚያግዛቸው መሆኑን በመግለጽ ለተቋሙ ምስጋና አቅርበዋል።
በአሁኑ ወቅት ኑሮ በመወደዱ የትምህርት ቁሳቁስ ገዝተው ለማስተማር ተቸግረው እንደነበረ የተናገሩት ደግሞ ሌላዋ የተማሪ ወላጅ ወይዘሮ ጊኒ ገብሬ ናቸው።
የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ችግራቸውን በመረዳት ላደረገላቸው የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
በድጋፍ አሰጣጡ ስነ-ሰርዓት ላይ የዩኒቨርስቲና ከተማ አስተዳደሩ አመራሮች፣ ተማሪዎችና የተማሪ ወላጆች ተገኝተዋል።