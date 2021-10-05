ኢትዮጵያ በመንግስት ምሰረታው ለዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ያላትን ቁርጠኝነት በተግባር አሳይታለች

አርባ ምንጭ ፤ መስከረም 25/2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የአዲሱ መንግስት ምስረታ ሂደት ሀገሪቱ ለዴሞክራሲ ያላትን ቁርጠኝነት ለሌላው ዓለም በተግባር ያሳየችበት መሆኑን በአርባ ምንጭ ከተማ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ነዋሪዎች ተናገሩ።
ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ጠንካራ፣ መኩሪያና መመኪያ እንድትሆን አዲሱ መንግስት በትኩረት ሊሠራ እንደሚገባም ተመልክቷል።
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ለገሠ አለቻ “የመንግስት ምስረታው ግልፅ እንዲሁም ህዝባዊ ድጋፍ ያለው በመሆኑ በእጅጉ ተደስቺያለው” ብለዋል።
በሀገሪቱ ከዚህ በፊት የቆዩ ስግብግቦች የመንግስትን ስልጣን በቤተሰብ ይዘው በህዝብ ላይ በደልና ሰቆቃ ሲያደርሱ ከመቆየታቸው ባለፈ ስልጣን የሚቆጣጠሩበት ሂደት የህዝብ ይሁንታ እንዳልነበረው አስታውሰዋል።
በህወሓት ሀገርን በበላይነት ሲመራ ህዝቡን የከፋፈለ፣ ያለያየ፣ አድልዎና ምዝበራን ያነገሰ እንደነበርም አመላክተዋል።
“የአሁኑ በኢትዮጵያ ስልጣን የህዝብ የሆነበት ታሪካዊ ነው” ብለዋል።
ሀገራችን ከነበረችበት ኋላቀርና አምባገነናዊ አስተዳደር ወደ ዘመናዊ ስርዓት የተሸጋገረችበት ዕለት መሆኑንም ነው የተናገሩት።
የትናንቱ የመንግስት ምስረታ ሂደቱ ኢትዮጵያ ለዴሞክራሲ ስርዓት ያላትን ቁርጠኝነት በተግባር በማስመስከር ለአፍሪካና ለሌላውም ዓለም ተምሳሌት የሆነችበት እንደሆነም ገልጸዋል።
አሜሪካ አንዳንድ ምዕራባዊያን በሀገራት ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ በሰላም ማደፍረስ ተግባር ለተሰማሩ ድጋፍ እያደረጉ ቢገኙም እንደማይሳካላቸው ነው የተናገሩት።
“የመንግስት ምስረታው ሂደት ሀገራችንን ወደ አዲስ ምዕራፍ ያሸጋገረ ነው” ያሉት ደግሞ ሌላዋ አስተያየት ሰጪ አቶ አመነሸዋ ሙልጌታ ናቸው።
የጠቅላይ ሚኒስትሩና የሁለቱ ምክር ቤት አፈ-ጉባዔዎች ሹመት አካታችና የኢትዮጵያን ብዝሃነት የሚያሳይ እንደሆነ ገልጸዋል።
“በኢትዮጵያ የመንግስት ምስረታ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚካተቱበት በመሆኑ ሀገራችን በብሔር ሳይሆን በሃሳብ የበላይነት የምትመራበት ጊዜ ላይ ደርሰናል” ብለዋል።
ሌላው የከተማው ነዋሪ አቶ ይትባረክ ታፈሰ በበኩላቸው “የመንግስት ምስረታው ከቤተ መንግስት ወደ ህዝብ አደባባይ በማምጣት ግልጸኝነትን ለዓለም ያሳየ ተግባር ነው” ብለዋል፡፡
የህዝቡ ጥያቄ ልማት፣ ዴሞክራሲና ሰላም በመሆኑ እነዚህን ለመመለስ ከአዲሱ መንግስት ብዙ ይጠበቃል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ጠንካራና ለህዝቧ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም መኩሪያና መመኪያ እንድትሆን አዲሱ መንግስት በትኩረት ሊሠራ እንደሚገባ አመልክተዋል።