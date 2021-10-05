ኢትዮጵያን ለማሻገር መንግስት፣ ፖለቲከኞችና ህዝቡ የጋራ ሃላፊነት አለባቸው

መስከረም 25/2014(ኢዜአ) ኢትዮጵያን ወደ አዲሰ ምዕራፍ ለማሻገር መንግስት፣ ፖለቲከኞችና ህዝቡ የጋራ ሃላፊነት አለባቸው።
ኢትዮጵያውያን በችግር ውሰጥ ሆነው የአገራቸውን ሰላምና ሉአላዊነት በማስቀደም በድምጻቸው የመረጡት መንግስት በታላቅ ድምቀት ተመስርቷል።
አዲሱ መንግስት ኢትዮጵያን ካለችበት ችግር በማውጣት ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሻገር በሚያከናውናቸው ተግባራት የክልል መንግስታት፣ ፖለቲከኞችና አንጋፋ ሰዎች በምን አግባብ ለመሳተፍ እንደተዘጋጁ ኢዜአ ጠይቋል።
የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሃመድ፤ ኢትዮጵያ እንደፈረሰች አድርገው ሲያቀርቡ ለነበሩ የውሸት መረጃ አሰራጮች የመንግስት ምስረታው ትልቅ ትርጉም አለው ብለዋል።
አዲስ ከተመሰረተው መንግስት ጋር በሰላም፣ በምጣኔ ሃብት፣ በህዝቦች አንድነት በማተኮር ከውስጥም ከውጭም የተደቀኑ ፈተናዎችን በድል ለመወጣት እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
የእናት ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሰይፈስላሴ አያሌው፤ የመንግስት ምስረታው የፖለቲካ ልዩነትን ወደ ጎን በመተው ኢትዮጵያን በጋራ ለማሻገር የተዘጋጀ በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል።
አሸናፊው ፓርቲ ለቀጣይ አምስት አመታት አገርን እንዲመራ ስርአት የተዘረጋበት መሆኑንም ጠቅሰዋል።
አዲስ የተመሰረተው መንግስት ከቀደሙት ስርአቶች መሰረታዊ ልዩነት ያለውና ሁሉንም አሳታፊ መሆኑን በተግባር ማሳየቱን ተናግረዋል።
አገርን ማሻገር ለአንድ አካል የሚተው ባለመሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተደራጀ መንገድ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉም ተስፋ አለኝ ብለዋል።
ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ አስቸጋሪ ቢሆንም የብሩህ ተስፋ ምልክቶቹም የበዙ መሆናቸውን የቀድሞው የምክር ቤት አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ገልጸዋል።
በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል አስቸጋሪ ሁኔታ ቢኖርም ያለፉት ወራቶች ኢትዮጵያውያን በአንድነት ለሰላም የሰሩበት ወቅት መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በልማት፣ በዴሞክራሲና ሌሎች ዘርፎች መንግስት የሚተገብራቸውን እቅዶች ውጤታማ ለማድረግ ዜጎች የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል።
“ለአገራችን ወሳኞቹ እኛ እንጂ የውጭ ሃይሎች አይደሉም” የሚሉት አቶ አባዱላ ጫናዎችን በመቋቋም ለአገር እድገት መስራት ይኖርብናል ብለዋል።
በአዲሱ የመንግስት ምስረታና የጠቅላይ ሚኒስተሩ በዓለ ሲመት ፖለቲከኞች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ የተለያዩ አገራት መሪዎችና ተወካዮች ተገኝተዋል።