ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐብይ የብልጽግና ጉዞውን ያስቀጥላሉ

ጋምቤላ፤ መስከረም 25 /2014(ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ በድጋሜ መመረጣቸው የለውጥና የብልጽግና ጉዞውን ያስቀጥላሉ የሚል እምነት እንዳላቸው የጋምቤላ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ ዶክተር ዐብይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በመመረጣቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል።
ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት አስተያየታቸውን የሰጡ ነዋሪዎች፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት ሦስት ዓመታት ያስጀመሯቸውን ለውጥና የብልጽግና ሥራዎች እንደሚያስቀጥሉ የሚተማመኑ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የኢትዮጵያን ሰላም ያረጋግጣሉ የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸው፤ በመሪነት መመረጣቸው ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ፣ፖለቲካና ማህበራዊ ዘርፎች ወደ ከፍታው ለማምጣት እንደሚያስችልም አስታውቀዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ሳሙኤል ኡቡያ፤ዶክተር ዐብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ይመረጣሉ ብለው የጠበቁት በመሳካቱ ደስታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል።
በእርሳቸው መሪነት የተጀመሩ የልማት ሥራዎች ይቀጥላሉ የሚል ተስፋ እንዳላቸው ገልጸዋል።
አዲሱ የኢፌዴሪ መንግሥት የዋጋ ንረት ለማስተካከል መሰራት እንደሚጠበቅበት አመልክተዋል።
አቶ ታከለ በለጠ የተባሉት ነዋሪ በበኩላቸው፤ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐብይ የሚመራው መንግሥት የህወሓት የሽብር ቡድን እኩይ ሴራ አምክኖ የኢትዮጵያን ዘላቂ ሰላምና ልማት ይረጋገጣል የሚል ተስፋ አለኝ ብለዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትሩ አመራር ወጣቶች በሥራ ዕድል ፈጠራ ተጠቃሚ ይሆናሉ የሚል እምነት እንዳለው የገለጸው ደግሞ ወጣት አኩርባየ ኡሞድ ነው።
አዲስ መንግሥት ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን በመዋጋት ውጤታማ ይሆናል የሚል ተስፋ እንዳለውም ተናግሯል።