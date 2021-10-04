መስከረም 24፣ 2014 (ኢዜአ) ለዘመናት እየተከማቹ የመጡትን የኢኮኖሚ ችግሮች ለማሸነፍ በአንድነት መነሳት ይኖርብናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ አስታወቁ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በበዓለ ሲመታቸው ወቅት አሳታፊና አካታች የፖለቲካ ምህዳር እንዲኖር እንደሚሰራም ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዘመናት እየተከማቹ የመጡትን የኢኮኖሚ ችግሮች ለማሸነፍ በአንድነት መነሳት ይኖርብናል ነው ያሉት፡፡
የውስጥ ሽኩቻን እንዳይኖር በመነጋገርና በህብረ ብሄራዊ አንድነት መስራት ይኖርብናል ያሉት ተቅላይ ሚበኒስትሩ፤ ለዚህም ሁሉንም የሕብረተሰብ ክፍሎችን ያካተተ የውይይት መድረኮች ይኖሩናል ብለዋል፡፡
ጠላት የሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ ግፍ ፈጽሟል፣ ትምህርት ቤት እና የጤና ተቋማትን እየዘረፈ ህጻናትና ንጹናንን ገድሏል ለዚህም በእብሪቱ ዋጋ አስከፍሎናል ሲሉ ተናግረዋል።
በዚህም ወደን ሳይሆን ተገደን ህልውና ወደ ማረጋገጥ የገባንበት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ነው ያሉት።
ይህም ከኢትዮጵያ ጠል ሀይሎች ጋር ብቻ የገባንበት የህግ ማስከበር ዘመቻ እንደሆነም ሊታወቅ ይገባል ብለዋል።
የተሟላ አቅም ያለው የጸጥታና ደህንነት ሀይል እንገነባለንም ብለዋል ።
ከዲፕሎማሲ አንጻር የኢትዮጵያን ሎዓላዊነት ባከበረ መልኩ በፍቅር አብረውን ከሚሰሩት ጋር መድረኩ ሁሌም ክፍት ነው ሲሉ ጠቁመዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በበአለ ሲመታቸው ላይ ባደረጉት ንግግር አንድ የተባበረች አህጉር እንዲኖረንም በአንድነት እና በፍቅር መስራት አለብን ነው ያሉት ።