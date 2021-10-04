በአዲስ የተመሰረተው መንግስት ሃገሪቱን ከገጠማት ፈተና ያላቅቃታል የሚል እምነት አለን- ምሁራን

ጎንደር መስከረም 24/2014 (ኢዜአ) አዲሱ መንግስት ሀገርን ከገጠማት ፈተና በማላቀቅ የህግ የበላይነት በማረጋገጥ የዜጎች ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ አበክሮ ይሰራል የሚል እምነት እንዳላቸው የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ።
ሀገሪቱ ከውስጥም ሆነ ከውጭ የተደቀኑባትን ፈተናዎች በአሸናፊነት መወጣት እንድትችል መንግስት ታላቅ አደራ እንደተጣለበት ምሁራኑ ገልጸዋል፡፡
የዩኒቨርሲቲው የህግ ምሁር ስለሽ ዋለልኝ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ዛሬ አዲስ የተመሰረተው መንግስት ሃገር ከገጠማት ፈርጀ ብዙ ፈተናዎች የማላቀቅ ታሪካዊ ሃላፊነት አለበት።
“በሀገሪቱ እየተስተዋለ ያለው የዜጎች መፈናቀልና አለመረጋጋት እንዲሁም የውጭ ሀገራት ከመጠን ያለፈ ጫናን መመከትና በአሸናፊነት ማጠናቀቅ የአዲሱ መንግስት ቀዳሚ የቤት ሥራ ነው” ብለዋል።
“አዲሱ መንግስት ሀገራዊ አንድነትን በማጠናከር የተጀመሩ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ ይገባዋል” ያሉት የህግ ምሁሩ፤ የህግ የበላይነትና የዜጎች ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ አበክሮ ይሰራል ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል።
የሕወሓት የሽብር ቡድን የከፈተውን ጦርነት በአጭር ጊዜ በመቋጨት የተፈናቀሉ ወገኖች ወደቀደመው ቀያቸው ተመልሰው ሰላማዊ ኑሮ የሚመሩበትን መንገድ ፈጥኖ ማመቻቸት የአዲሱ መንግስት ቅድሚያ የቤት ሥራ መሆን እንዳለበትም አንስተዋል።
“በክልል የመንግስታት ምስረታ ላይ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ወደ ስልጣን በማምጣት በኩል የታየው መልካም ጅምር በፌደራል መንግስት የስልጣን እርከኖች ላይ ሊደገም ይገባል” ነው ያሉት።
በኢህአዴግ ስርዓት ውስጥ ያልተተገበረውን ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከገዥው ፓርቲ ጋር አብሮ የመስራት ባህል አዲሱ መንግስት ተግባራዊ ማድረጉ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ለውጥ መሆኑንም መምህር ስለሽ ተናግረዋል፡፡
“አዲሱ መንግስት በህዝብ ይሁንታና ፈቃድ በምርጫ አሸንፎ ወደ ስልጣን የመጣ በመሆኑ ህጋዊ መሰረት ያለው ነው” ያሉት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የህግ ምሁረ መኳንንት ዱቤ ናቸው፡፡
ህጋዊ መንግስት በህዝብ አመኔታ የሚሰጠውና በውጭ መንግስታትም ሰፊ ተቀባይነት የሚኖረው እንደሆነ ጠቁመው፣ “በቀጣይ ለሀገር ህልውና እንዲሁም ለሕዝብ ደህንነት ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል” ሲሉ ገልጸዋል፡፡
አዲሱ መንግስት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር አብሮ ለመስራት የወሰደው እርምጃ በሀገሪቱ የፖለቲካ ታሪክ የመጀመሪያው እንደሚያደርገውም ገልጸዋል።
እንደ ምህሩ ገለጻ፤ መንግስት ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ለመስራት ያሳየው ቁርጠኝነት ሀገርን ለማዳንና ህዝብን ለማገልገል ወቅታዊና በሳል የፖለቲካ እርምጃ ነው።
“በኮቪድ-19 እና በጦርነት እየተዳከመ የመጣውን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት የሚያስችሉ የኢኮኖሚ ፖሊሲ እርምጃዎች አስፈላጊ ናቸው” ያሉት የህግ ምህሩ፤ መንግስት ከምሁራኑ ጋር ተቀራርቦ ሊሰራ እንደሚገባም ጠቁመዋል፡፡
ሀገሪቱ ከውስጥም ሆነ ውጭ የተደቀኑባትን ፈተናዎች በአሸናፊነት መወጣት እንድትችል መንግስት በእውቀት ላይ የተመሰረተ አመራር በመስጠት ሀገሪቱን የማሻገር ታላቅ ታሪካዊ አደራ እንደተጣለበትም ምሁራኑ አመልክተዋል፡፡