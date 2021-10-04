መንግስት ሀገሪቱን ወደ ተሻለ የእድገት ደረጃ እንደሚያሻግር ተስፋ እናደርጋለን

ሐረር ፤ መስከረም 24/2014(ኢዜአ) አዲስ የተመሰረተው የኢፌዴሪ መንግስት ሀገሪቱን ወደ ተሻለ የእድገት ደረጃ ያሸጋግራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
የመንግስት ምስረታው ሂደት ግልጽነት እና ዴሞክራሲያዊነት የሰፈነበት እንደሆነ ነዋሪዎቹ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል።
ከሐረር ከተማ ነዋሪዎች መካከል ወጣት ዳዊት መሀመድ፤ ዛሬ የተካሄደውን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የሁለቱ ምክር ቤት አፈ ጉባዔዎች ሹመት በመገናኛ ብዙሃን ተከታትያለሁ፤ በዚህም ደስተኛ ነኝ ብሏል።
የተመረጡትም አመራሮች የተሻለ ስራ የሚያከናውኑ እና ሀገሪቷን ወደ ብልጽግና ጉዞ ያሻግራሉ ብዬ አምናለሁ ፤ እኛም ወጣቶች ለስኬታማነቱ የድርሻችንን መወጣት ይጠበቅብናል ነው ያለው።
ኢትዮዽያ በህዝቦቿ ጠንካራ አንድነት በመታገዝ የውስጥ እና የውጭ ጣልቃ ገብነትን ተቋቁሟ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ለመመስረት በቅታለች፤ በዚህም ዳግም ኢትዮዽያ አሸንፋለች ያሉት መምህር ቶማስ ዱባለ ናቸው።
የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የህዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶ አፈ ጉባዔዎች ሹመት የስራ ልምድን እና የትምህርት ደረጃን ያገናዘበ በመሆኑ ሀገሪቱን ወደ ተሻለ የእድገት ደረጃ ከፍ እንደሚያደርጉ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል።
አቶ ጃሚ ሃይደር በበኩላቸው፤ የዛሬው የመንግስት ምስረታው ግልጽነት የታየበት ፣ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሰፈነበት፣ ተዓማኒ እና በኢትዮዽያ ታሪክ የመጀመሪያው ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
ለመንግስት ምሰረታው ውጤትም ህዝብ እና መንግስት የፈጸሙት የተቀናጀ ስራ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ጃሚ፤ ይህን አደረጃጀት ወደ ላቀ ደረጃ በማሻገር ህዝብ የሚጠብቀውን ለውጥ ማምጣት ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩን እና የሁለቱን ምክር ቤት አፈ ጉባዔዎች ሹመት በቀጥታ በቴሌቭዥን ስከታተል ነበር ያሉት ደግሞ አቶ ናስር ዩስፍ ናቸው፤
በዚህም የጠበኩት እና ለቦታው የሚመጥኑ ሃላፊዎች ተሾመው ማየት በመቻላቸው መደሰታቸው ገልጸዋል።
ተሿሚዎቹ በተለይ የአካባቢን ብሎም የሀገርን ሰላም በማስፈን እና የህዝቦችን አንድነት በማጠናከር በቃለ መሃላ የገቡትን በተግባር ማስመስከር እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል።
አስተያየት ሰጪዎቹ ለሀገር ሰላምና ለህዝቦች አንድነት ብሎም እድገትና ብልጽግና መሳካት ከመንግስተ ጎን ተሰልፈው የድርሻቸውን ለመወጣት እንደሚጥሩም ገልጸዋል።