መንግስት በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ምክንያቶች የተፈጠረውን የኑሮ ውድነት በአፋጣኝ ይፈታል

አዲስ አበባ፣ መስከረም 24/2014(ኢዜአ) መንግስት በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ምክንያቶች የተፈጠረውን የኑሮ ውድነት በአፋጣኝ ለመፍታት ባስቀመጠው ግብ መሰረት ይሰራል።
ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች በጋራ ባካሄዱት ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር እንደገለጹት፤ መንግስት የኑሮ ውድነት መንስኤዎችን ለይቷል። ችግሮቹን መፍታት የሚያስችል ግብ አስቀምጧል።
በአሁኑ ወቅት የአቅርቦትና ፍላጎት አለመመጣጠን፣ ዝናብን መሰረት ያደረገ የግብርና ስርዓት፣ የተዛባ የንግድ ስርዓት ለዋጋ ግሽበትና ለኑሮ ውድነት መንስኤ መሆናቸውን ከተዘረዘሩት መንስኤዎች መካከል ይገኙበታል።
በኢኮኖሚው ላይ የገጠመውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የገንዘብና የፊሲካል ፖሊሲ ቁጥጥር ስራና የንግድ ስረዓቱን ማስተካከል ትልቅ ትኩረት እንደሚሰጠውም ፕሬዚዳንቷ አረጋግጠዋል።
በአገሪቷ የተረጋጋ የኢኮኖሚ ስረዓት እንዲኖርና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን ስራ አጥነት ለመቀነስ በስራ እድል ፈጠራ ላይ ያተኮሩ ተግባራት እንደሚተገበሩም ጠቁመዋል።
የኢኮኖሚ ተግዳሮቶችን በዘላቂነት ለመፍታት የአረንጓዴ አሻራ ስራ እንደሚጠናከር አመልክተው፤ የተዛባ ዓየር ንብረትን የማስተካከል ስራ ማከናወን እንደሚያስፈልግም ፕሬዚዳንቷ ተናግረዋል።
ባለፉት ዓመታት በተደረገው የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ መልካም ውጤት እያመጣ መሆኑን የጠቀሱት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ፤ እንደ ሃገር ያለውን መነሳሳት በማሳደግ ችግኝ መትከልንና አካባቢን መንከባከብን ባህል ማድረግ እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል።
ይህም እየተከሰተ የመጣውን የአፈር መሸርሸር፤ የበረሀማነት መስፋፋት እና የብዝሀ ህይወት መመናመን ለመግታት እንደሚያስችል ተናግረዋል።