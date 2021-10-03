አዲስ የሚመሰረተው መንግስት የህዝቡን ዘላቂ ሰላምና ልማት ሚያረጋግጥ እንዲሆን እንጠብቃለን

ሻሽመኔ፣ መስከረም 23 ቀን 2014 (ኢዜአ) አዲስ የሚመሰረተው መንግስት የህዝቡን ዘላቂ ሰላምና ልማት የሚያረጋግጥ መሆን እንዳለበት በምዕራብ አርሲ ዞን የሻሸመኔ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች እንደገለጹት፤ አዲስ የሚመሰረተው መንግስት አሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔን በመደምሰስ ዘላቂ ሰላም ሊያረጋግጥ ይገባል።
የውጭ ጠላቶችን ከመከላከል ባለፈ የሽብር ቡድኖቹ ተላላኪ የሆኑትን የሰላምና የልማት ጸሮችን በማስወገድ የህዝቡን ደህንነት ማረጋገጥ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ዘንድሮ የተካሄደው 6ኛ ጠቅላላ ምርጫ ግልፅ፣ ፍትሃዊና ተዓማኒ ሆኖ በመጠናቀቁ ካለፉት ምርጫዎች የተለየ መሆኑን አስታውሰው፤ ምርጫውን መነሻ አድርጎ የሚመሰረተው አዲሱ መንግስት የህዝብን ሰላምና ልማት ሊያረጋግጥ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
በተጨማሪም የኑሮ ውድነት ለማስተካከል ሊሰራ እንደሚገባም ተናግረዋል።
ህዝቡም አዲስ ከሚመሰረተው መንግስት ጋር በመተባበር አገር ለማፍረስ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ የሽብር ቡድኖችን ለመደምሰስ በሙሉ አቅሙ መዘጋጀት እንዳለበት የጠቆሙት አስተያየት ሰጪዎቹ፤ አዲሱ መንግስት የህዝቡን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመፍታት በትኩረት እንዲሰራ ጠይቀዋል።
የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ የመንገድ መሰረተ ልማትና በቂ የሆነ የህክምና አገልግሎ ከማግኘት አንጻር ችግር መኖሩን ጠቅሰው፤ መሰረተ ልማቶች ለማሳደግና ለማሻሻል መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
አዲስ የሚመሰረተው መንግስት አዳዲስ አሰራሮችንና ስትራቴጂዎችን በመንደፍ ወደስራ መግባት እንደሚጠበቅበት ገልጸው፤ ህዝቡ መንግስት በሚሰራቸው ስራዎች ተሳትፎ በማድረግ ድጋፍ ማድረግ እንደሚጠበቅበት አስገንዝበዋል።