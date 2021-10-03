የህዝብን የልማት ጥያቄ ፍትሃዊና አካታች በሆነ መልኩ ለመመለስ ያለእረፍት እንሰራለን – አዲስ የካቢኔ አባላት

ሐዋሳ፤ መስከረም 23/2014 (ኢዜአ) የህዝቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመመለስ ያለእረፍት ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን የደቡብ ክልል መንግስት አዲስ የተሾሙ አስፈጻሚ አካላት ገለጹ።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ አዲስ የተሾሙ አስፈጻሚ አካላት እንዳሉት በተለያዩ ጊዜያት በህዝብ የሚነሱና ያልተመለሱ ጥያቄዎችን አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት የክልሉን ሁለንተናዊ ልማት ለማረጋገጥ ለመስራት ዝግጁ ናቸው።
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የመልካም አስተዳደር ክላስተር አስተባባሪና የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ ዘላቂ ሰላም በመገንባት የህዝቡን የልማት ጥያቄ ለመመለስ እንደሚሰራ ገልጸዋል።
በክልሉ ባለፉት ዓመታት የሰላም እጦት በነበረባቸው አካባቢዎች መንስኤዎችን በመለየት አፋጣኝ መፍትሄ ለመስጠት በትኩረት የሚሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
አሸባሪው ህወሓት ባለፉት 27 ዓመታት በስልጣን ቆይታው ህዝቡን በተለያዩ አጀንዳዎች በመከፋፈል አገር የማፍረስ የቆየ ህልሙን ለማሳካት የሚችለውን ሁሉ እያደረገ መሆኑን አስታውሰዋል።
የሽብር ቡድኑ ተላላኪዎችን በመጠቀም የክልሉን ህዝብ ሰላም ለማደፍረስ እየሰራ በመሆኑ ይህን ለመመከት ህዝቡ መታገል እንዳለበት አሳስበዋል።
በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የዕቅድና ፕላን ኮሚሽነር ዶክተር ባዩሽ ተስፋዬ በበኩላቸው በክልሉ ህዝብ ዘንድ በጥያቄ መልክ የሚነሱ የመሰረተ ልማትና መሰል ጥያቄዎች ካለምንም አድልዎ በታማኝነት ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በተለይም በከተሞች አካባቢ የሚነሱ የመንገድ፣ የውሃ፣ የመብራትና ሌሎች የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ከህዝቡ ጋር በቅንጅት እንደሚሰራ አመልክተዋል።
የህዝቡን ዘላቂ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በጥናት ላይ በመመስረት ስራዎች እንደሚሰሩ አመልክተዋል።
የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ርስቱ ይርዳው በበኩላቸው የክልሉን ህዝብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥያቄዎች ለመመለስ ርብርብ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
ግብርናውን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በማስደገፍ እንዲሁም የእንስሳት ሀብት ልማትን በማጠናከር የአርሶ አደሩንና አርብቶ አደሩን ህይወት ለመቀየር እንደሚሰራ ተናግረዋል።
በከተሞች የሚስተዋለውን የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ችግሮችና የመኖሪያ ቤት እጥረትን ለመቅረፍ በጥናት ላይ በመመስረት የህዝብ ጥያቄዎችን በዘላቂነት ለመመለስ በትኩረት እንደሚሰራ አስታወቀዋል።
ከፌዴራል መንግስትና ከአጋር አካላት ጋር በመቀናጀት የመንገድ መሰረተ ልማትና የንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽነት ላይ እንደሚሰራ ጠቁመዋል።
በክልሉ ህዝብ የሚነሱ የአደረጃጀት ጥያቄዎች ከአገራዊ ለውጡ በኋላ የተገኙ ልምዶችን መነሻ በማድረግ ዴሞክራሲያዊ ሂደትን ተከትሎ ተፈጻሚ እንዲሆኑ ከባለድርሻ አካላት ጋር የሚሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
የደቡብ ክልል ምክር ቤት ትናንት ባካሄደው 6ኛው ዙር የመንግስት ምስረታ ጉባኤ የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅን በሙሉ ድምጽ ከማጽደቅ ባለፈ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች የተካተቱበት የአስፈጻሚ አካላት ሹመት ማጽደቁ የሚታወስ ነው።