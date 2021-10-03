ሃገራዊ ሰላምና የኢኮኖሚ መረጋጋትን መፍጠር የአዲሱ መንግስት ቀዳሚ ትኩረት ይሆናል ብለን እንጠብቃለን

ደብረ ማርቆስ፣ መስከረም 23 /2014(ኢዜአ)አዲስ የሚቋቋመው መንግሥት ሰላምን ለማስፈንና የኢኮኖሚ ዕድገት ማምጣትን ቀዳሚ አጀንዳው አድርጎ ይሰራል ብለው እንደሚጠብቁ ኢዜአ ያነጋገራቸው የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት እንደገለጹት አዲስ የሚመሰረተው መንግሥትም የኢትዮጵያን አንድነትን በማረጋገጥ ለሰላምና ለኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ቅድሚያ መስጠት ለሚያከናውነው ተግባር የድርሻቸውን ለመወጣትም ተዘጋጅተዋል።
የከተማው ነዋሪ አቶ ይበልጣል ማዘንጊያ ለኢዜአ እንዳሉት አሁን ላይ ሃገራችን ብልሃትና ጥበብ ያለው መሪ በየደረጃው ያስፈልጋታል።
በተለይም በሀገራችን የተፈጠረው የህልውና ዘመቻ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተጎዱና የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ ማቋቋም የሚመሰረተውን መንግስት ትኩረት የሚሹ የቅንጅት ስራዎች ናቸው።
እንዲሁም አሽባሪውን የህወሃት ቡድን በመደገፍ የውጭ ሃገራት እየፈጠሩት ያለውን ያልተቋረጠ ጣልቃ ገብነት በተቀናጀ ዲፕሎማሲና የህዝብ ተሳትፎ ለመፍታት በተደራጀ አግባብ መምራትም እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
ቀደም ሲል ምክር ቤቶች ከአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ብቻ በመሰባሰብ ሃገር የመምራቱን ስራ ብቻቸውን ያከናውኑ እንደነበረ ጠቅስው አሁን በየክልሎቹ እየታየ ያለው አሰራር መሻሻሉ ለቀጣይ መንግስታዊ ስራ ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥርም ተናግረዋል።
ሌላው የከተማው ነዋሪ አቶ አለኽኝ ሰማ በበኩላቸው አዲሱ መንግስት በአካታችነት ተግባሩን የሚወጣና ለአገሪቱ ሁለንተናዊ ለውጥ ጉልህ ሚና መጫወት የሚችል እንደሆነም ተናግረዋል።
በተለይም ለብዙ ጊዜያት የህዝቦች አንድነት እንዲላላ፣ በብሄር፣ በሃይማኖት፣ በቋንቋና መሰል ጉዳዮች በተፈጠሩ መለያየቶች ወደ ግጭቶች ለማስገባት ሲደረግ የነበረውን ሴራ ማምከንም ትኩረት የሚሻ ተግባር እንደሆነ ተናግረዋል።
እንዲሁም ሃገርን አደጋ ላይ የጣለው የህልውና ጦርነት ባጠረ ጊዜ እልባት እንዲያገኝ እና መላው ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምን ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት እሳቸውም የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
ወይዘሮ ምንታምር ገነት በበኩላቸው አዲስ የሚመሰረተው መንግስት በሃገራችን ኢኮኖሚያዊ እድገት እና ሰላምን የሚያረጋግጥ ይሆናል የሚል ተስፋ እንዳላቸው አመልክተዋል።
የምክር ቤት አባል የሆኑ ፓርቲዎችም የፖለቲካ ልዩነታቸው እንዳለ ሆኖ የአገርን ጉዳይ የጋራ በማድረግ ጦርነት ፣እልቂት፣ረሃብና መፈናቀል የሌለባት ኢትዮጵያን ለማምጣት የበኩላቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል ብለዋል።
የ6ኛው ሃገራዊ ምርጫ መጠናቀቁን ተከትሎ በነገው እለት አዲስ መንግስት ምስረታ ይከናወናል ተብሎ ይጠበቃል።