የጎርፍ አደጋ በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ ጉዳት አደረሰ

ዲላ፤ መስከረም 23/2014 (ኢዜአ) በጌዴኦ ዞን ይርጋጨፌ ወረዳ የተከሰተ የጎርፍ አደጋ በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን የዞኑ አደጋ፣ ስጋትና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
በወረዳው ትላንት ከሰዓት በጣለው ከባድ ዝናብ በተከሰተ የጎርፍ አደጋ የአንድ ሰው ሕይወት ሲያልፍ ከ600 በላይ የቤተሰብ አባላትን አፈናቅሏል።
የዞኑ አደጋ ስጋትና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አክልሊ ሩፎ እንደገለጹት ጽሕፈት ቤቱ በዞኑ ይርጋጨፌ ወረዳ ሶስት ቀበሌዎች የደረሰውን የጎርፍ ጉዳት በመለየት ለከፋ ችግር ለተጋለጡ ዜጎች የእለት ደራሽ ድጋፍ ለማድረስ እየሰራ ይገኛል።
በአደጋው የአንድ ታዳጊ ሕይወት ሲያልፍ ከ250 በላይ ቤቶች ቀላልና ከባድ ጉዳት ከመድረሱም ባለፈ በሰብል፣ በአዝእርትና በቤት እንስሳት ላይም ጉዳት ማድረሱን አስረድተዋል ።
በዚህም ከ250 በላይ አባወራና እማወራዎች ስር የሚገኙ ከ600 የሚበልጡ የቤተሰብ አባላት መፈናቀላቸውንም አረጋግጠዋል።
ቀላል ጉዳት የደረሰባቸውን ቤቶች ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመሆን ጎርፉን የማፋሰስና የማጽዳት ስራ በማከናወን ነዋሪዎች ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በደረሰው አደጋ ምክንያት ለከፋ ችግር ለተጋለጡ ዜጎች የእለት ደራሽ ድጋፍ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።
የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዮሐንስ ታደሰ በበኩላቸው የዝናቡ መጠን ከፍተኛ በመሆኑ ወንዞችንና ድልድዮችን ሰብሮ በመውጣት አደጋ ማድረሱን ጠቅሰዋል።
እየጣለ ባለው ዝናብ ዳግም ጉዳት እንዳይከስት ቦዮችን የማጽዳትና የተሰበሩትን የመጠገን ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በአደጋው ተጎጂ ከሆኑት መካከል ወይዘሮ ምንትዋብ ብርሃኑ ለኢዜአ እንደገለጹት አካባቢያቸው የጎርፍ ስጋት ያለበት ቢሆንም እንደዚህ አይነት ከባድ አደጋ ሲደርስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
ዝናቡ ለረጅም ስዓት በመጣሉ ምክንያት አካባቢው በጎርፍ በመጥለቅለቁ ምንም አይነት የቤት እቃ ሳያወጡ ሕይወታቸውን ብቻ ማትረፋቸውን አመልክተዋል።
አደጋው ትላንት ከሰዓት በኋላ ለተከታታይ 4 ስዓታት በጣለው ከበድ ዝናብ ምክንያት የተከሰተ መሆኑም ተመላክቷል።