የሚመሰረተው መንግስት የኢትዮጵያን ልማትና እድገት እንዲያሳካ ለማገዝ ተዘጋጅተናል

አዲስ አበባ፣ መስከረም 23/2014 (ኢዜአ) አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ለኢትዮጵያ ልማትና እድገት የያዘው እቅድ እንዲሳካ ለማገዝ ተዘጋጅተናል ሲሉ በቢሾፍቱ የኢሬቻ በዓልን ለማክበር የታደሙ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ተናገሩ።
የ2014 ዓ.ም የሆራ አርሲዲ የኢሬቻ በዓል በቢሾፍቱ በርካታ ታዳሚዎች በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው ታዳሚዎች አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ለኢትዮጵያ ልማትና እድገት የወጠነው እቅድ እንዲሳካ ለማገዝ ተዘጋጅተናል ብለዋል።
አዲስ የሚመሰረተው መንግስት የአገሪቱን ልማት እንዲያፋጥንና ዘላቂ ሰላም እንዲያሰፍን የበኩላችን እንወጣለን ሲሉ አረጋግጠዋል።
አቶ ኮርሶ አንኩሼ እንዳሉት ሁላችንም ባለንበት አካባቢ በከተሞችም ሆነ በገጠር ሰላማችንን እንጠብቃለን።
በአንድነት ሆነንም ሳንለያይ፣ሳንከፋፈል፣በመተባበር መንግስታችንን እናግዛለን እንደግፋለን ብለዋል፡፡
ሌላው አስተያየታችውን የሰጡት አቶ ኢማም በዳሶ እንዳሉት፣ እንደ ባለፉት ጊዜያት መከፋፈል የለብንም።
የአገሪቱ ህዝቦች በብሔር፣ በሃይማኖትም መከፋፈል ሳይሆን የኢሬቻ በዓል ያስተማረን አንድነትን ነው ብለዋል፡፡
በቀጣይም በአንድነት ሁነን በመተባበር በጋራ አገራችንን ለማሳደግ መስራት አለብን። ከመንግስት ጎን በመሆን መንግስት የሚያወጣውን ህግ በመከተል እና ቄሮዎች፣ቀሬዎችም በመምከር ከችግር ወደ ሰላም መምጣት ይጠበቅብናል ብለዋል።
በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ላይ እየደረሰ ያለውን ጫና በጋራ ሆነን መከላከል አለብን ያሉት ደግሞ አቶ ሰማን አባዲልቢ ናቸው።
ከየትኛም አገር የሚደርስብንን የእጅ መጠምዘዝ አካሄድ አንቀበልም አዲስ ከሚመሰረተው መንግስት ጋር አብረን እንሰራለን ብለዋል።
ለህዝቡ የልማት ጥያቄ መንግስት ምላሽ እንዲሰጥ የድርሻችንን ድጋፍ ከማድረግ በተጨማሪ ለኢትዮጵያ ልማትና ብልፅግና እንተጋለን ብለዋል።
ህብረተሰቡ የራሱን ሰላም በራሱ በመጠበቅ መንግስትን ማገዝ አለበት ሲሉም አሳስበዋል።
የ6ኛውን ዙር ጠቅላላ ምርጫ ውጤት ተከትሎ አሸናፊው ፓርቲ (ብልፅግና) በነገው እለት የፌዴራል መንግስቱን የሚያዋቅር ይሆናል።