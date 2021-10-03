አዲስ የሚመሰረተው መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ላይ በተሻለ እንዲሰራ እንጠብቃለን

ጋምቤላ፤ መስከረም 23/2014 (ኢዜ) አዲስ የሚመሰረተው የኢፌዴሪ መንግስት የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት በተሻለ መልክ የሚያረጋግጥ ሊሆን እንደሚገባ አስታየቸውን ለኢዜአ የሰጡ የጋምቤላ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
በነገው ዕለት የሚመሰረተው መንግስት የህግ የበላይነት የዜጎችን ሰላምና ደህነት በማረጋገጥ የኢኮኖሚ አሻጥር ችግሮችን የሚፈታ መሆን እንዳለበት ነዋሪዎቹ አመልክተዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ኤሊያስ ገዳሙ በሰጡት አስተያየት በሚመሰረተው መንግስት የህዝቡን አንድነት በማጠናከር ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ የከፍታ ማማ የሚያደርሱ አቋም ያላቸው መሪዎች ሊመረጡ ይገባል።
አዲሱ መንግስት የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ በተለይም የህወሓትና የሸኔ የሽብር ቡድኖች በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በህዝብና በንብረት ላይ እያደረሱ ያለውን ጉዳት የሚፈታ ሊሆን እንደሚገባም ጠቁመዋል።
ባለፉት 27 ዓመታት የህወሓት የሽብር ቡድን በዘረጋው የብሔርና የጎሳ የፓለቲካ መዋቅሩ የኢትዮጵያን ህዝብ አንድነት ለማፍረስ ሲሰራ መቆየቱን የገለጹት ደግሞ አቶ አቡላ ኡጀር ናቸው።
ይሁን እንጂ ከለውጡ ወዲህ ህዝቡ ወደ ቀድሞው አንድነቱ እየተመለሰ መሆኑን ጠቁመው ”አዲስ የሚመሰረተው መንግስት የህዝቦች አንድነት የሚያጠናከርና ልማትን የሚያፋጥን ሊሆን ይገባል” ብለዋል።
አንድ አካባቢ ላይ የሚፈጠር የሰላም እጦት ችግር የሁሉም የአገሪቱ አካባቢ ችግር መሆኑን የገለጹት አስተያየት ሰጪው አዲስ የሚመሰረተው መንግስት በተለይም በሰሜን የአገሪቱ አካባቢዎች እየተካሄደ ያለውን የህልውና ዘመቻ በአጭር ጊዜ ሊቋጨው እንደሚገባ ተናግረዋል።
ሌላው የከተማ ነዋሪ አቶ አለማየሁ ሊግዲ በሰጡት አስታየት ባለፈው 27 ዓመታት በህዝብ ጫንቃ ላይ ተጭኖ የነበረው የህወሓት አገዛዝ በህዝብ አመጽ ተወግዶ አሁን ላይ ያለው መንግስት የህዝቡን የትግል ውጤት በመረከብ ሲያስተዳድር መቆየቱን አስታውሰዋል።
አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ለውጪ ጫናዎች ሳይንበረከክ የአገሪቱን ሰላም ማስጠበቅ እንዳለበት ገልጸዋል።
የመንግስትን አገር የመምራት አቅም እየተፈታተኑ የሚገኙና በህብረተሰቡ የእለት ከእለት ኑሮ ላይ ከፍተኛ ጫና የፈጠሩ የኢኮኖሚ አሻጥር ችግሮች ሊፈቱ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
የሚመሰረተው አዲሱ መንግስት ችግሮችን ለመፍታት በግብርና እና በኢንዱስተሪ ምርቶች ላይ የሚደረገው የቁጥጥርና ክትትል ስራዎችን ሊያጠናክር እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ስድስተኛው አገር አቅፍ ምርጫ ውጤትን መነሻ አድርጎ ነገ እንደሚመሰረት የሚጠበቀው የፌዴራል መንግስት የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች በጋራ የሚካሄድ ሲሆን የሁለቱ ምክር ቤቶች አፈ-ጉባኤዎችና ጠቅላይ ሚንስትር ይሾማሉ።
በጠቅላይ ሚንስትሩ አቅራቢነት የካቢኔ አባላት ሹመት እንደሚጸድቅ ይጠበቃል።