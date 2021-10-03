የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ሙሃሙዱ በኢትዮጵያ የሚደረገው የመንግስት ምስረታ ላይ ይገኛሉ

መስከረም 23 ቀን 2014 (ኢዜአ) የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ሙሃሙዱ ቡሃሪ ነገ በሚካሄደው የመንግስት ምስረታ ስነ-ስርዓት ላይ ለመታደም በአዲስ አበባ እንደሚገኙ የናይጄሪያ ጋርዲያን ዘገባ አመለከተ።
ፕሬዚዳንቱ በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታ ከተለያዩ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች ጋር የሁለቱን አገሮች ግንኙነት ማጠናከር በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ዘገባው ጠቅሷል።
ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ወደ ሃላፊነት ሲመጡ ፕሬዚዳንት ቡሃሪ የመልካም ምኞት መግለጫ መላካቸውን ያስታወሰው ዘገባው፤ ናይጄሪያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል ገልጿል።
በኢትዮጵያ በሚካሄደው የመንግስት ምስረታ ስነ-ስርዓት ላይ ለመታደም እንግዶች እየገቡ ሲሆን ትናንት አዲስ አበባ የገቡት የናይጄሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጄፍሬይ ኦኒዬማ ከእንግዶቹ መካከል ይገኙበታል።