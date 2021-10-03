አዲሱ ምክር ቤት ህብረ ብሔራዊነትን ለማጠናከር በትኩረት መስራት አለበት

መስከረም 23/2014 (ኢዜአ) የአዲሱ ምክር ቤት አባላት የህገ መንግሥት የበላይነት እንዲረጋገጥና ህብረ ብሔራዊነትን ለማጠናከር ሊሰሩ ይገባል ሲሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ አደም ፋራህ ገለጹ።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለስድስተኛው የፖርላማ ዘመን ለምክር ቤቱ አባላት ስልጠና እየሰጠ ነው።
ስልጠናው በምክር ቤቱ ህገመንግስታዊ ስልጣንና ተግባራት እንዲሁም የአሰራርና የአባላት ስነምግባር ደንብ ላይ ያተኮረ ነው።
በዚህ ወቅት የምክር ቤቱ አፈጉባኤ አቶ አደም ፋራህ እንዳሉት የምክር ቤቱ አባላት የህገ መንግስት የበላይነት ለማረጋገጥ ሊሰሩ ይገባል።
አባላቱ በአገሪቱ ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ሊሰሩ እንደሚገባም ተናግረዋል።
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት በምክር ቤቱ የተከናወኑ መልካም ተግባራትን ማስቀጠል እና የተጀመሩ የሪፎርም ስራዎችን ማስቀጠል እንደሚጠበቅባቸው አፈ ጉባኤው አብራርተዋል።