እሬቻ የኢትዮጵያዊያን በዓል በመሆኑ አዳማን አቋርጠው ወደ ሆራ አርሰዴ የሚሄዱ እንግዶችን ለመቀበል ተዘጋጅተናል

አዳማ ፤ መስከረም 22/2014 (ኢዜአ) እሬቻ የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊያን በዓል በመሆኑ ከተለያዩ የሀገሪቱ በመምጣት ከተማዋን አቋርጠው የሚያልፉ እንግዶችን ተቀብለው ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናቸውን የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች አስታወቁ።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች እንደገለጹት፤ እሬቻ ፖለቲካ የለውም ፤የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ወንድም እህት ኢትዮጵያዊያን ጋር በአንድነት ለፈጣሪ ምስጋና የሚያቀርብበት ክብረ በዓል ነው።
በአዳማ ከተማ የእሬቻ ቀበሌ ነዋሪ ወጣት ቢፍቱ ጎቤ በሰጠው አስተያየት ፤ ነገ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል ላይ ለመታደም በከተማዋ ለሚያልፉ እንግዶች አቀባበል ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ተናግሯል።
የከተማዋ ወጣቶች የአካባቢያቸውን ሰላም በንቃት ከመጠበቅ ጎን ለጎን የበዓሉ ታዳሚዎች ወደ አዳማ ስመጡ ደማቅ አቀባበል በማድረግና በመሸኘት ከተማዋ የሰላም አምባሳደር መሆኑዋን ዳግም ለማረጋገጥ ተሰናድተናል ብለዋል።
እንግዶቹ ወደ ሆራ አርሰዲሲ ሄዱም ሆነ ለፈጣሪያቸው ምስጋና አቅርበው ሲመለሱ ያለምንም እንከን በሰላም ወደ መጡበት ቦታ እንዲመለሱ ከፀጥታ አካላት ጋር በትብብር እየሰራን ነው ፤ የኦሮሞ ህዝብና የሌላውን ኢትዮጵያዊ ማንነት ለዓለም ማህበረሰብ የሚናሳውቅበት ዕለት መሆኑን መገንዘብ ከሁላችንም የሚጠበቅ ነው ሲልም ወጣት ቢፍቱ ገልጿል።
እሬቻ የሁሉም በዓል ነው፤ በዓሉን ለማክበር በአዳማ የሚያልፉትን እንግዶች ለመቀበልና ለማስተናገድ ዝግጁ ነን ያለው ደግሞ ወጣት ሱልጣን ሁሴን ነው ።
እንግዶቹ የሚፈልጉትን አገልግሎቶች ሳይንገላቱ እንዲያገኙ በከተማዋ መግቢያ በሮች ድንኳን ጭምር በመትከል ለመቀበል መዘጋጀታቸውን የተናገረው ወጣት ሱልጣን ፤ የአካባቢውን ሰላም ለመጠበቅ ወጣቶች ተደራጅተው ከፀጥታ ሃይል ጋር በትብብር እየሰራን ነው ብለዋል።
በተለይ በዓሉን ለፖለቲካ ዓላማ ለማዋል የሚንቀሳቀሱ አካላት እንዳይሳካላቸው በመከታተል ለማጋለጥ እየሰራን ነው፤ ህብረተሰቡም ተገቢውን ትብብርና እገዛ በማድረግ እንግዶቻችን አብልተን፣አጠጥተን በመሸኘት የበዓሉን ሰላማዊነት መጠበቅ የሁላችንም ሃላፊነት መሆን አለበት ነው ያለው።
አቶ ጥበቡ አግደው በበኩላቸው፤ እሬቻ መነሻው ሰላምና ፍቅር ነው ፤ዘንድሮ የሚናከብረው በዓል ይህን እሴት ይዞ እንዲከበር ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ሆነን እየሰራን ነው ብለዋል።
እንግዶቹ ሲመጡም ሆነ በዓሉን አክብረው ወደ መጡበት አካባቢያቸው ሲመለሱ በሰላምና በፍቅር እንዲሸኙ ህብረተሰቡ በማስተባበር ለመተግበር መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።