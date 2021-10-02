በተደረገላቸው ድጋፍ እስካሁን የከፋ ችግር እንዳልገጠማቸው ደሴ ከተማ የተጠለሉ ተፈናቃይ ወገኖች ተናገሩ

ደሴ ፤ መስከረም 22/2014 (ኢዜአ) መንግስት ህብረተሰቡንና ተቋማትን በማስተባባር እያደረገላቸው ባለው ድጋፍ እስካሁን ድረስ የከፋ ችግር እንዳልገጠማቸው በደሴ ከተማ የተጠለሉ ተፈናቃይ ወገኖች ተናገሩ።
የአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ ባቡር መስመር ዝርጋታ ፕሮጀክት ሠራተኞች በደሴ እና ኮምቦልቻ ለተጠለሉ ተፈናቃይ ወገኖች 2 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጭ የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል፡፡
በድጋፍ አሰጣጡ ስነ ስርዓቱ ላይ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡት ከሀብሩ ወረዳ ተፈናቅለው የመጡት ወይዘሮ ፀሐይነሽ ተገኘ እንዳሉት፣ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ድንገት በከፈተው ጦርነት ከአራት ልጆቻቸው ጋር ተሰደዋል።
ከሞቀ ቤታቸው ተፈናቅለው ከነልጆቻቸው ነፍሳቸውን ለማዳን ጫካ ለጫካ ተጉዘው ወደደሴ ከተማ ሲመጡ የት እንደሚያርፉና ልጆቻቸውን ምን እንደሚመግቡ ግራ ገብቷቸው እንደነበረ ያስታውሳሉ።
መንግስት መጠለያ በማዘጋጀት የዕለት ደራሽ ምግብና ቁሳቁስ በማቅረብ በፈጠረላቸው ምቹ ሁኔታ አሁን ላይ ይህ ስጋታቸው መቀረፉን ተናግረዋል፡፡
ወይዘሮ ፀሐይነሽ ከቄያቸው ከተፈናቀሉ ከአንድ ወር በላይ ቢሆናቸውም መንግስት ህብረተሰቡን እና ተቋማትን በማስተባበር ባደረገላቸው ድጋፍ እስካሁን ለከፋ ችግር እንዳልተጋለጡ ገልጸዋል።
“በድጋፉ ልጆቻችን አልተራቡም፣ የሚለብሱትም አላጡም፣ የከፋ ችግርም አልገጠመንም” ብለዋል፡፡
“በተለይ የደሴ ከተማ ህዝብ ከሚበላው ቀንሶ ልጆቻችንን ለማስደስት እያደረገ ያለው ሁለንተናዊ ድጋፍ በህይወቴ የማረሳው፤ የወሎን የአብሮነትና የመረዳዳት ባህልን በተግባር ያረጋገጠ ነው” ብለዋል፡፡
“ዕድሜ ልካችንን ሰርተን ያፈራነው ሀብትና ንብረት ወድሞብናል፤ ከሞቀው ቤታችን በግፍ ተፈናቅለን ስንመጣ የት ነው የማርፈው የሚለው አሳስቦኝ ነበር” ያሉት ደግሞ ከሁለት ልጆቻቸው ጋር ከራያ ቆቦ ከተማ ተሰደው የመጡት ወይዘሮ ሉባባ ሁሴን ናቸው።
የደሴ ከተማ ህዝብ ከሚያደርገው ያልተቋረጠ ድጋፍ ባሻገር መንግስት ኢትዮጵያዊያንን አስተባብሮ ባደረገላቸው የመጠለያ፣ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
“ልጆቻችን በልተው ያድራሉ፤ ልብስም ይቀያይራሉ ይህም ቀጣይ ተስፋችንን ከማለምለም ባለፈ እኛም ከምንም በላይ ለተቸገረ መድረስ እንዳለብን ትምህርት ሰጥቶናል” ብለዋል፡፡
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ ገብረመስቀል፤ ለተፈናቃዮች የሚመጣውን ድጋፍ በፍትሃዊነት ለሁሉም ለማዳረስ የተፈናቃይ ተወካዮችን በማካተት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
የአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ ባቡር መስመር ዝርጋት ፕሮጀክት ሠራተኞችም 2 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጭ ዱቄት፣ የአልባሳትና የውሃ መያዣ ታንከሮችን ለተፈናቃዮቹ ለግሰዋል።
የፕሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር አብዱልከሪም መሃመድ ድጋፉን ሲያስረከቡ እንዳሉት፤ ተፈናቃዮችን መንከባከብና ማገዝ ከሁሉም የሚጠበቅ ተግባር ነው፡፡
የፕሮጀክቱን ሠራተኞች በማስተባበር ድጋፍ ማምጣታቸውን ጠቅሰው፤ “ለባቡር ግንባታው የእርሻ ማሳቸውን የሰጡ አርሶ አደሮችም ጭምር በመፈናቀላቸው ጥልቅ ሃዘን ተሰምቶኛል” ብለዋል።
በቀጣይ እስኪቋቋሙ ድረስ በገንዘብ፣ በግንባታ ቁሳቁስና በሙያም አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል።
በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ተፈናቅለው በደሴ እና ኮምቦልቻ ከተሞች የተጠለሉ ወገኖች ቁጥር ከ350 ሺህ እንዳለፈ ተመልክቷል፡፡