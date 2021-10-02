መስከረም 22/2014(ኢዜአ) የኢሬቻ በዓል የሠላም ወዳዶች በዓል ነው ሲሉ የበዓሉ ተሳታፊ ወጣቶች ገለጹ።
ወጣቶች ለሠላም ግንባታና ለልማት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚገባም አመልክተዋል።
የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል በተለያዩ ሁነቶች በአዲስ አበባ ተከብሯል።
የበዓሉ ተሳታፊ ወጣቶች የኢሬቻ በዓል ለኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያዊ ብሎም ለአፍሪካ ውበት ነው ብለዋል።
በዓሉ የሠላም ወዳዶች ነው ያሉት ወጣቶቹ ይህን ሠላምና አንድነት አጠናክረን ማስቀጠል አለብን ብለዋል።
ወጣት አለማየሁ ፍቃዱ የኢሬቻ በዓል ከአራቱም ማዕዘናት የሚመጣው ሕዝብ የሚገናኝበት፤ ከትውልድ ትውልድ ተላልፎ የመጣ የፍቅር፣ የአቃፊነት በጥቅሉ የሠላም ወዳዶች በዓል ነው ብሏል።
የኢሬቻ በዓል ፍቅርና አንድነትን የሚገልጽ ነው ያለችው ወጣት ዘይነባ ብሩም በዓሉ ፍቅርን፣ ዴሞክራሲን፣ እድገትና ልማትን ያስተምራል ብላለች።
“ወጣቶች ለሠላም ግንባታ የድርሻቸውን መወጣት አለባቸው” ያለው ደግሞ ወጣት ኑረዲን አህመዲን ነው።
ወጣት ሀቢባ ዳህራን ኢሬቻ የሁሉም ብሄር ብሄረሰብ በዓል መሆኑን፤ ሠላም አንድነትና ፍቅርም የበዓሉ ትሩፋቶች እንደሆኑ ገልጻለች።