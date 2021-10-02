በይደር ለቆዩ የህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ጠንካራ አሰራር እንዘረጋለን

ሀዋሳ፤ መስከረም 22/2014(ኢዜአ) በይደር ለቆዩ የክልሉ ህዝቦች ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት ጠንካራ የክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት እንዘረጋለን ሲሉ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ፋጤ ስርሞሎ አስታወቁ፡፡
ለደቡብ ክልል መንግስት ምክር ቤት አዲስ የተሾሙት ዋና አፈ ጉባኤ ፋጤ ስርሞሎ እንዳሉት፤ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ የክልሉን ህዝቦች ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ሲሰራ ቢቆይም በይደር የቀሩ አሉ ፡፡
ህዝቡ ክልሉን የመምራት ይሁንታ ሲሰጠን ጥያቄዎቹ በሙሉ ተመልሰውለታል ሳይሆን ኃላፊነቱን ቢሰጠን እንደምንመልስለት በመተማመን ነው ያሉት ዋና አፈ ጉባኤዋ የመልካም አስተዳደር ፣ ፍትሐዊ የልማት ተደራሽነት ፣ የኑሮ ውድነትና ሌሎች ክፍተቶችን በመለየት ተባብሮ መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡
ምክር ቤቱ የአስፈፃሚ አካላትን ሥራዎች የመከታተልና የመቆጣጠር ኃላፊነት እንዳለበት ጠቁመው፤ የህዝቡን ጥያቄዎች በአግባቡ መመለስ እንዲቻል ጠንካራ ቋሚ ኮሚቴዎችን በማዋቀር የአስፈፃሚዎችን ተግባር የሚፈትሽ ፣ የሚቆጣጠርና ድጋፍ የሚያደርግ አሰራር እንዘረጋለን ብለዋል፡፡
በክልሉ ባለፉት ዓመታት ይስተዋሉ የነበሩ የፀጥታ ችግሮችን ለመፍታት ህዝቡን በመያዝ በተከናወኑ ተግባራት አንፃራዊ ሠላም ማስፈን መቻሉን ጠቅሰው፤ ሠላምና ፀጥታን የማረጋገጥ ሥራም በቀጣይ ዋንኛ የትኩረት አቅጣጫ እንደሆነ አስታውቀዋል፡፡
በክልሉ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን ለማጠናከርም በትኩረት እንደሚሰራ ነው አዲስ ተሿሚ የምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤዋ ወይዘሮ ፋጤ ስርሞሎ ያመለከቱት።
በመስራች ጉባኤው አቶ ርስቱ ይርዳው የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሆነው መመረጣቸው ቀደም ብሎ ተገልጿል።