ወጣቶቹ የሚመሰረተው አዲስ መንግስት ለስራ አጥነት ችግራቸው ምላሽ እንደሚሰጥ ተስፋ ሰንቀዋል

አዲስ አበባ፤ መስከረም 22/2014(ኢዜአ) አዲስ የሚዋቀረው መንግስት ዋነኛ ተግዳሮታቸው ለሆነው ስራ አጥነት ምላሽ ይሰጣል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ወጣቶች ገለጹ።
በ6ኛው አገራዊ ምርጫ በአብላጫ ድምፅ ያሸነፈው ፓርቲ ከነገ በስትያ መንግስት ይመሰርታል።
ይህም በአገሪቷ የዴሞክራሲ ሽግግር ታሪክ የመጀመሪያ ሊባል የሚችል፤ በተለይም በተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ ታልፎ ለሠላም የተከፈለ ዋጋ ተደርጎ ሊቆጠር እንደሚችል በርካቶች ይመሰክራሉ።
በ6ኛው አገራዊ ምርጫ ሕዝቡ ይመራኛል ብሎ ላመነበት የፖለቲካ ፓርቲ ድምጽ መስጠቱ፤ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ውጤቱን በጸጋ ተቀብለው ከመንግስት ጎን ለመቆም መዘጋጀታቸውን መግለጻቸው በምሳሌነት የሚጠቀስ ነው።
በሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል ለመታደም ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ወጣቶችም አዲሱ የመንግስት መዋቅር የወጣቶችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ሊሰራ ይገባል ብለዋል።
በአገሪቷ በተለይም የወጣቶች ዋነኛ ተግዳሮት ለሆነው ስራ አጥነት ምላሽ ይሰጣል የሚል ተስፋ እንዳላቸውም ተናግረዋል።
አዲሱ መንግስት ለወጣቶች ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማኅበራዊ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥና በአገሪቷ ሁለንተናዊ ጉዳዮች የሚያሳትፋቸው እንዲሆን እንደሚሹም ገልጸዋል።
ወጣት ጁዘዲን አህመዲን እንዳለው የሚመሰረተው መንግስት በሥራ አጥነት ቤተሰቡን ለሚያስቸግር ወጣት የሥራ እድል የሚያመቻች ቢሆን መልካም ነው።
“የወጣቱን ስሜት የሚያዳምጥ፣ አገሩን ደግሞ በፍትህ፣ በዴሞክራሲ፣ የሚያካትት ቢሆን እመኛለሁ” ያለችው ደግሞ ወጣት ብርቱካን ከተማ ናት።
ፀሃይ መገርሳ በበኩሏ ከአዲሱ መንግስት የሀገሪቱን ሰላምና እድገት ማረጋገጥ እንደሚጠበቅ ገልጻ፤ ኢትዮጵያ በኢኮሚና በለሁሉም መስክ እንድታድግ ከመንግስት ጎን ቆመን የሀገራችንን ሰላም መጠበቅ አለብን ነው ያለችው።
በኢትዮጵያ ሕገ-መንግስት በምርጫ ያሸነፈ ፓርቲ በመስከረም የመጨረሻው ሰኞ መንግስት መመስረት እንዳለበት ተቀምጧል።
በዚሁ መሰረት በሰኔ 2013 ዓ.ም በተካሔደው አገር አቀፍ ምርጫ 410 መቀመጫ ያገኘው ብልጽግና ፓርቲ ከነገ በስትያ የመንግስት ምስረታውን ያካሂዳል።