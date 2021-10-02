የኢሬቻ በዓልን እሴቱን እንደጠበቀ በማስተዋወቅ ከቱሪዝም የሚገኘውን ተጠቃሚነት ማሳደግ ይገባል

መስከረም 22/2014 (ኢዜአ) የኢሬቻ በዓልን ባህላዊ እሴቱን እንደጠበቀ በሰፊው በማስተዋወቅ ከቱሪዝም የሚገኘውን ተጠቃሚነት ማሳደግ እንደሚገባ ተመላከተ።
የ2014 ሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በልዩ ልዩ ሁነቶች እየተከበረ ይገኛል።
የበአሉ ተሳታፊዎች ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ኢሬቻ የአብሮነት የሰላምና የወንድማማችነት በዓል ነው ብለዋል።
ከአስተያት ሰጪዎቹ መካከል ሰለሞን ንጉሡ እንዳለው በዓሉ በሰላምና በፍቅር እየተከበረ ይገኛል፤ በዛሬው ዕለትም ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ኢትዮጵያውያን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር በመሆን በዓሉን እያከበሩት ይገኛሉ ብሏል።
በዓሉ ብዙ ህዝብ የሚሳተፍበትና ባህላዊ እሴቶችን ያቀፈ በመሆኑ በሰፊው መተዋወቅ ይኖርባተል” ሲል ገልጿል።
ሌላኛዋ አስተያየት ሰጪ ቦንቱ መርጋ ኢሬቻ በማህበረሰብ ውስጥ መኖር ያለባቸውን የአንድነትና የአብሮነት እሴቶች የያዘ በመሆኑ በሰፊው ቢተዋወቅ ከኢሬቻ ትልቅ ትምህርቶችን ማግኘት ይቻላል ብላለች።
ኢሬቻን ጨምሮ ሌሎች እሴቶችን እና የቱሪስት መዳረሻዎችን ለአገር ውስጥና ለውጭ ጎብኚዎች በሰፊው በማስተዋወቅ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢና የስራ እድል ማሳደግ ይገባልም ነው ያለችው።
ለመጀመሪያ ጊዜ በበዓሉ ላይ የተሳተፈችው አፎምያ ተፈራ እንደምትለው ኢሬቻ የተለየ ሁኔታና ድበብ የሚታይበት በመሆኑ በዓሉ እዲተዋወቅ መንግስት መስራት ይኖርበታል።
የበአሉ ተሳታፊ ቦረና ገሪ በበኩሉ ኢሬቻ ከሚያስተምረን አብሮነትና ወንድማማችነት በመነሳት ለሀገር እድገትና ደህንነት በጋራ ይገባል ሲል ገልጿል።
ኢሬቻ ከእሴቶቹ በተጨማሪ በሚይዘው የሰው ሃይልና መስዕብ ከፍተኛ የገቢ ምንጭ በመሆን ከፍተኛ ጠቀሜታ ስለሚኖረው የተለያ ጥናቶችንና ምርምሮችን በማካሄድ በዓሉን የማስተዋወቅ ስራ ተጠናክሮ ቢሰራ መልካም ነው ብሏል።