አዲሱ የጋምቤላ ክልል መንግሥት ዘላቂ ሰላምንና ልማትን ለማረጋገጥ መስራት ይጠበቅበታል -ነዋሪዎች

ጋምቤላ፤ መስከረም 21 /2014(ኢዜአ)አዲስ የተመሰረተው የጋምቤላ ክልል መንግሥት ዘላቂ ሰላምንና ልማትን ለማረጋገጥ ጠንክሮ መስራት እንደሚጠበቅበት እንደሚገባ የጋምቤላ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ ለኢዜአ እንዳሉት አዲሱ መንግሥት የክልሉ ሰላም በማረጋገጥ የሕዝቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለመፍታት በትጋት መስራት አለበት።
ከነዋሪዎቹ መካከል አቶ ታቫን ጀምስ በሰጡት አስተያየት፤ አዲሱ መንግሥት በክልሉ በተጨባጭ ዘላቂ ሰላምንና ልማት ለማረጋገጥ ተግቶ መስራት እንደሚጠበቅበት ገልጸዋል።
አሁን ላይ ማህበረሰቡን እየተፈታተነ ያለውን የዋጋ ንረትና የኑሮ ጫና ለማርገብ መሥራት ይገባል ብለዋል።
አዲሱ መንግሥት በተለይም የወጣቱን የሥራ አጥነት ችግር ለማቃለል እንዲሰራ የሚፈልግ መሆኑን የተናገረው ደግሞ ወጣት ሜቴች ሳሙኤል ነው።
ሌላው የከተማ ነዋሪ አቶ ዓለማየሁ ሊግዲ፤ አዲስ የተመሰረተው የክልሉ መንግሥት ለዘላቂ ሰላምና ልማት በትኩረት መስራት እንደሚበቅበት ገልጸዋል።
በተጨማሪያ ለወጣቱ ትውልድ ሥራ በመፍጠር የክልሉን ልማትና እድገት እንዲያፋጥንም እንዲሁ።
የጋምቤላ ክልል ሰላምና ልማት በማስቀጠል የተጀመረውን ለውጥ ጉዞ ለማሳካት መስራት እንዳለበት አስተያየት ሰጪው ተናግረዋል።
ባለፈው ዓመት በተካሄደው ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ተከትሎ የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ትናንት መመስረቱን ኢዜአ በወቅቱ ዘግቧል።