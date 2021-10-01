የመንግስት ምስረታው አካታች የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት መሰረት የጣለ ነው—የአማራ ክልል አዲስ ተሿሚዎች

ባህር ዳር (ኢዜአ) መስከረም 21/2014 በአማራ ክልል የተካሄደው የመንግስት ምስረታ ህዝብ ለዘመናት የታገለለትን አካታች የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት መሰረት መጣሉን አዲስ ተሿሚ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ገለጹ።
በክልሉ መንግስት ምስረታ የካቢኔ ሹመት ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ማካተቱ ከምርጫ ማግስት የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችና አባላት ወደ እስር ቤት የሚላኩበት ጊዜ ማብቃቱን አመላካች በመሆኑ ሊደገፍ እንደሚገባም ተመላክቷል።
የአማራ ዴማክራሲያዊ ሀይል ንቅናቄ (አዴሀን) ሊቀመንበር አቶ ተስፋሁን አለምነህ ለኢዜአ እንደገለጹት ከዚህ በፊት ከምርጫ ማግስት ጀምሮ አንዱ አባራሪ ሌላው ተባራሪ የሚሆንበት ሁኔታ ነበር።
አሸናፊው ፓርቲ ሁሉንም ስልጣን ጠቅልሎ የሚይዝበት የፖለቲካ ስርዓት እንደነበረም ነው ያስታወሱት።
በአሁኑ ወቅት በክልሉም ሆነ እንደ አገር የታየው የመንግስት አወቃቀር አካታች የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት መሰረት የተጣለበት አዲስ ምዕራፍ መሆኑንም ተናግረዋል።
“ከእዚህ ቀደም የህዝብ ድምጽ አግኝቶ ያልተመረጠ ፓርቲ በካቢኔ ሹመት መሳተፍ የማይታሰብ ነበር” ያሉት አቶ ተስፋሁን፣ “አሁን የታየውን መልካም ጅምር ለማስፋት ትግሉን በጋራ አጠናክሮ ማስቀጠል ይገባል” ብለዋል።
“ከምርጫ ማግስት ጀምሮ የተፎካካሪ ፓርቲዎች አመራሮችና አባላት ወደ እስር ቤት ነበር የሚጋዙት፣ አሁን ተግባራዊ ለውጥ በመምጣቱ ለህዝብ ጥቅም ሲባል መደገፍ ይገባል” ብለዋል።
በክልሉ መንግስት መስራች ጉባኤ የተሾመው አዲሱ የካቢኔ አመራርም የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራበት ፈታኝ ወቅት መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም “የህዝብን ሰላምና የአገር ሉአላዊነትን ፈጥነን በማረጋገጥ የኢኮኖሚ፣ የማህባራዊና የፖለቲካ ጥያቄዎችን ለመፍታት በሙሉ አቅማችን እንሰራለን” ብለዋል።
ብልጽግና ፓርቲ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የኢኮኖሚ ጉዳዮች አስተባባሪ ሆነው የተሾሙት ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ በበኩላቸው፣ “የመንግስት አመሰራረት ሂደቱ ፍትሃዊ፣ ግልጽና አሳታፊ መሆኑ ከእስከ አሁኑ የተለየ ያደርገዋል” ብለዋል።
ተሿሚዎች በትምህርት ደረጃቸው፣ በልምዳቸውና ለሥራ ባላቸው ቁርጠኝነት የተለዩና በሹመቱም ወጣቶችና ተፎካካሪ ፓርቲዎች የተካተቱበት መሆኑን ተናግረዋል።
እንደ ወይዘሮ አይናለም ገለጻ በሙሉ አቅም ወደ ለውጥ በመግባት የህዝብን የኢኮኖሚ፣ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመመለስ ጥረት በሚደረግበት ወቅት የተከሰተውን ጦርነት በድል መቋጨት ጊዜ የሚሰጠው አይደለም።
የአማራ ክልል ከሌሎች ክልሎች ጋር ትብበሩን ከማጠናከር ባለፈ በክልሉ ውስጥ ያሉ ኢኮኖሚያዊ አቅሞችን አሟጦ በማልማት የህዝቡንና የሀገር ተጠቃሚነትን ለማሳደግ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
“የልማት ሥራውን የሚሰራው በዋናነት ህዝቡ ነው” ያሉት ወይዘሮ አይናለም “የእኛ ሚና ማስተባበር፣ አማራጮችን ማሳየትና የአሰራር ማዕቀፎችን በመዘርጋት ጠንካራ አመራር መስጠት ነው” ብለዋል።
ከዚህ አንጻር የተመደቡበትን የኢኮኖሚ ዘርፍ የማስተባበርና የመምራት ሚናቸውን በአግባቡ በመወጣት የክልሉን ህዝብ ችግር ለመፍታት በሙሉ አቅማቸው እንደሚሰሩ ቃል ገብተዋል።
ምሁራን፣ ወጣቱ፣ ባለሃብቱና ሌላውም የማህበረሰብ ክፍል በክልሉ ያሉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጸጋዎችን በማልማት ከድህነት ለመውጣት በሚደረገው ጥረት ከጎናቸው እንዲቆሙም ጠይቀዋል።
ከተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች መካከል ከአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ(አብን) አቶ ጣሂር መሃመድን በቱሪዝም ቢሮ ኃላፊነት እንዲሁም ከአማራ ዴማክራሲያዊ ሀይል ንቅናቄ (አዴሀን) አቶ ተስፋሁን አለምነህን በአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ኃላፊነት በክልል ምክር ቤት መሾማቸው ይታወቃል