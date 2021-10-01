በአሸባሪው ህወሃት ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚደረገው ድጋፍ የህዝብ ወገንተኛነትን የሚያጎለብት ነው

ደሴ መስከረም 21/2014 (ኢዜአ) የተለያዩ አካላትን በማስተባበር በአሸባሪው ህወሃት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖችን የሚደረገው ድጋፍ የዜጎችን አጋርነትና መተሳሰብ የሚያጎለብት ነው ሲል የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ገለጸ።
በደሴና አካባቢው ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጽሕፈት ቤት የተላከ ድጋፍ ተሰጥቷል።
ድጋፉን የተረከቡት የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሳይ ማሩ እንደገለጹት ህብረተሰቡን በማስተባበር ለተፈናቃዮች የሚደረገው የእለት ደራሽ ምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ የህዝብን ወገንተኛነትና አጋርነት የሚያጠናክር ነው።
ይሁን እንጅ የተፈናቃዮች ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ ከ350 ሺህ በላይ በመድረሱ ሁሉም የሚችለውን ድጋፍ በማድረግ አጋርነቱን ይበልጥ ሊያጠናክር እንደሚገባ ገልጸዋል፡፡
የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለ ውረቅ ዘውዴ ተፈናቃዮች ያሉበትን ሁኔታ በአካል ተገኝተው ከተመለከቱ በኋላ የሚችሉትን ድጋፍ ለማድረግ በገቡት ቃል መሰረት ዛሬ ደሴ ከተማ በተወካዮቻቸው በኩል ድጋፍ በማድረጋቸው ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል፡፡
“የተለያዩ የስራ ጫናዎች ቢኖሩባቸውም ጉዳዩን ሳይዘነጉ ትኩረት በመስጠት በአጭር ጊዜ ድጋፉን በመላካቸውና ቃላቸውን በመፈጸማቸው እናመሰግናለን” ብለዋል፡፡
የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት የአስተዳደርና ፋይናንስ ዳይሬክተር አቶ ዮናስ ተረፈ በበኩላቸው እንደገለጹት ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ተፈናቃዮችን በአካል ተገኝተው በጎበኙበት ወቅት የሚቻለውን ያክል ድጋፍ እንደሚያደርጉ ቃል ገብተው ነበር።
በዚህ መሰረትም በሳቸው አስተባባሪነት ከፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤትና ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የተገኘ ከ650 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ ልከዋል።
ከድጋፉ መካከልም 400 ፍራሽ፤ 350 ብርድ ልብስ፤ 40 ምንጣፍ፤ 800 ማስክ፤ 10 ኩንታል ዓለሚ ምግብና ሌሎችም ቁሳቁሶች እንደሚገኙበት ዳይሬክተሩ ተናግረው በቀጣይም ተጨማሪ ድጋፍ ለማድረግ ይሰራል ብለዋል፡፡
በድጋፍ ርክክቡ ወቅት የሰሜን ወሎ ዞን አስዳዳሪ አቶ ወልደ ትንሳኤ መኮነንን ጨምሮ ሌሎች አመራሮችና ባለድርሻ አካላት እንዲሁም የችግሩ ተጎጂዎች ተገኝተዋል።