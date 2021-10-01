አዲሱ መንግስት ብልሹ አሰራርን ለማስወገድና ሥራ አጥነትን ለማቃለል አዳዲስ አማራጮችን ሊከተል ይገባል

አዳማ ፤ መስከረም 21/2014(ኢዜአ) አዲሱ መንግስት ብልሹ አሰራርን ለማስወገድና ሥራ አጥነትን ለማቃለል ከተለመደው አሰራር ወጥቶ አዳዲስ አማራጮችን ሊከተል እንደሚገባ የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
የከተማዋ ነዋሪዎች በመጪው ሰኞ የሚመሰረተውን አዲስ የፌደራል መንግስት በማስመልከት ለኢዜአ እንዳሉት፤ አዲሱ መንግስት ለሁሉም የምትመች ሀገር ይገነባል የሚል እምነት አላቸው።
በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ለዝናብ፣ ብርድና ፀሐይ ሳይበገሩ ድምጻቸውን ለፈለጉት ፓርቲ የሰጡት በሀገሪቱ ሰላም፣ ልማት፣ እድገት እና እኩልነት ይረጋግጣል በሚል ተስፋ እንደሆነ አውስተዋል።
በአዳማ ከተማ የእሬቻ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ጥበቡ አግደው ፤ አዲሱ መንግስት ብልሹ አሰራርን ለማስወገድና የሥራ አጥነት ችግርን ለማቃለል ይስራል ብለው እንደሚጠብቁ ገልጸዋል።
ይህንንም ለማሳካት ከተለመደው አሰራር ወጥቶ አዳዲስ አቅጣጫዎችና አማራጮችን መከተል እንዳለበት ነው የተናገሩት።
“አዲስ የሚመሰረተው መንግስት በህዝብ ቁብልነት ያገኘ፤ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው መንግስት አደርገን እንወስደዋለን” ሲሉም አቶ ጥበቡ ገልጸዋል።
በመጪው ሰኞ የሚመሰረተው የፌደራል መንግስት ወጣቶች፣ ሴቶች፣ አርሶ አደሩና አርብቶ አደሩን ጨምሮ ለሁሉም የምትሆን ሀገር ይገነባል የሚል እምነት እንዳላቸውም አመልክተዋል።
በሀገሪቱ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን በእኩልነት የሚመራ፣ ሀገርን የሚያሳድግና ልማትን የሚያፋጥን መንግስት ይመሰረታል ብለው እንደሚጠብቁም ተናግረዋል።
በከተሞች፣ ወረዳ እና ቀበሌ ደረጃ ለሚስተዋለው ብልሹ አሰራር ለማስተካከል አዲሱ መንግስት ተገቢ መፍትሄ ይሰጣል ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል።
“ለእዚህም የህብረተሰቡን ጥያቄ በአግባቡ ተቀብሎ የሚያስተናግድ አስተዳደራዊ መዋቅር ይዘረጋል ብለን እንጠብቃለን” ብለዋል።
“አዲሱ መንግስት ሲመሰረት የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ወጣቶችን ማዕከል ያደረገ በተግባር የተደገፈ ስራ እንዲሰራ እንፈልጋለን” ያለው ደግሞ ወጣት ጎቤ ቦሩ ነው።
በተለይ ሙስናን ለማስወገድና የወጣቶች ሥራ አጥነት ችግርን ለማቃለል አዲሱ መንግስት ከተለመደው አሰራር ወጥቶ አዳዲስ አቅጣጫዎችን ሊከተል እንደሚገባ አመለክቷል።
“አሁንም በመንግስት መዋቅር ውስጥ በትናንት አዕምሮና አሰራር ውስጥ ሆነው የሚያስቡ አመራሮች አሉ፤ በአዲሱ መንግስት ውስጥ ብቃት ያላቸው አዳዲስ አመራሮችን ማየት እንፈልጋልን” ነው ያለው ወጣቱ።
የወጣቱን የሥራ አጥነት ችግር ለመፍታት የተቀረፀ ፖሊስና ስትራቴጂ ቢኖርም በተግባር ባለመዋሉ አዲሱ መንግስት ፖሊሲውን በተግባር በማዋል ወጣቱን በልማት ተጠቃሚ እንዲያደረገ መፈለጉን ገልጿል።
ወጣት ጎቤ እንዳለው፤ የሀገሪቱን ሰላም ማስጠበቅ የአዲሱ መንግስት ቀዳሚ አጀንዳ ሊሆን ይገባል።
ወጣቶች ሀገርን ለመታደግ መከላከያ ሠራዊቱን በነቂስ የተቀላቀሉት ተስፋ በመሰነቅ በመሆኑ የሚመሰረተው መንግስት ለወጣቶች ተጠቃሚነት አበክሮ መስራት እንዳለበት ጠቁሟል።
“በመጪው ሰኞ የሚመሰረተው መንግስት ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ከመስራት ባለፈ ለወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠር ላይ አተኩሮ መስራት አለበት” ያለ ደግሞ የደምበላ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ወጣት በረከት ጌታቸው ነው።
የሚመሰረተው መንግስት አማራጭ የልማት ፖሊሲዎችና እቅዶችን በማቅረብ ሀገርና ህዝብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አበክሮ ይሰራል የሚል እምነት እንዳለውም ተናግሯል።
“የሰላም እጦትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት እስከ ቀበሌ ድረስ ወርዶ በመስራት የማስተካከል ሥራ ይሰራል ብለን እንጠብቃለን” ብሏል ወጣት በረከት።
የአሸባሪውን ህወሓት የጥፋት ቡድን በአጭር ጊዜ ውስጥ በመደምሰስ ፊቱን ወደ ልማት ያዞራል የሚል እምነት እንዳለውም ነው የገለጸው።