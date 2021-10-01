የሚመሰረተው መንግሥት የዜጎችን ሠላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ጠንክሮ እንዲሰራ እንፈልጋለን…የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች

ነቀምቴ መስከረም 21/2014 (ኢዜአ ) አዲስ የሚመሰረተው መንግሥት ለዜጎች ሠላምና ደህንነት መረጋገጥ ለሚያደርገው የተጠናከረ ጥረት የድርሻችንን እንወጣለን ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
በከተማው የ03 ቀበሌ ነዋሪው አቶ ሙሉጌታ ቢራቱ በሰጡት አስተያየት በአገሪቱ የሚመሰረተው አዲሱ መንግሥት የማይሸራረፍ የዜጎችን በሰላም ወጥቶ የመግባት መብት ለማስጠበቅ በተሻለ አቅም በትኩረት ይሰራል ብለው ይጠብቃሉ።
የሕግ የበላይነትን ከማስፈን የዜጎችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በሁሉም ዘርፍ ለሚደረገው ጥረት እሳቸውም የድርሻቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን አስረድተዋል።
ለሕዝቡ ኑሮ ከፍተኛ ፈተና የሆነውን የኑሮ ውድነት በማሰተካክል በተለይም ችግረኞችና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች ዳቦ በልተው የሚኖሩበት አመቺ ሁኔታ ለማመቻቸት የሚመሰረተው መንግሥት ትኩረት እንዲሰራ እንደሚፈልጉም አቶ ሙሉጌታ ተናግረዋል።
በኦሮሚያ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ የምዕራብ ችሎት አቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት ዐቃቤ ሕግ አቶ ተረፈ ክትላ በበኩላቸው የሚመሰረተው መንግሥት በአገሪቱ ሠላምን በማስፈን ዜጎች ከጸጥታ ሥጋት ተላቀው በሰላም የሚንቀሳቀሱበትን ሁኔታ ያመቻቻል ብለው እንደሚጠብቁ ገልጸዋል።
የሕግ የበላይነትን ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ሥራ ላይ ያውላል የሚል ግምት እንዳላቸው የገለጹት አቃቢ ህጉ በተለይም በየአካባቢው የሚያጋጥሙ ህገ-ወጥ ተግባራትን ከመቆጣጠር አኳያ የተሻለ ስራ ይከናወናል የሚል እምነት እንዳላቸውም አስረድተዋል።
የአገሪቱ የአስተዳደር መዋቅሩ ለግጭት በማያጋልጥ ሁኔታ በጥናት ላይ የተመሰረተ በማድረግ በክልሎች መካከል ብዙውን ጊዜ የሚፈጠሩትን ግጭቶች ለማስቀረት ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል የሚል እምነት እንዳላቸውም አስረድተዋል፡፡
አዲስ የሚመሰረተው መንግስት በተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች የሚያጋጥሙና ለዜጎች መፈናቀል ምክንያት የሆኑ ችግሮችን ከመሰረታቸው በመፍታት የበለጸገች ሃገር ለመገንባት በትኩረት መስራት ይኖርበታል ያሉት ደግሞ የሕግ ባለሙያው አቶ ደረጀ አበበ ናቸው።
የዜጎች የተረጋጋ ሕይወት የማያስደስታቸው የውስጥና የውጭ ሃይሎችን ተጽዕኖ ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረትም ከሌሎች የሙያ አጋሮቻቸው በመሆን የድርሻቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን አስረድተዋል።
በሃገራችን ሰኔ 14/2013 ከተካሔደውና የዜጎች የነቃ ተሳትፎ ከታየበት ስድስተኛው ሃገር አቀፍ ምርጫ በኋላ በመጪው ሰኞ መስከረም 24/2014 ዓ.ም. አዲስ መንግስት ለለመመስረት ዝግጅት መደረጉ ይታወቃል።