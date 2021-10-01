በሀዋሳ ሶስት የግል ትምህርት ቤቶች የሠራዊት ልጆችን ተቀብለው በነፃ ማስተማር ጀመሩ

ሀዋሳ፤ መስከረም 21/2014 ዓ.ም (ኢዜአ)፡ በሀዋሳ የሚገኙ ሶስት የግል ትምህርት ቤቶች 20 የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ልጆችን ተቀብለው በነፃ ማስተማር መጀመራቸውን አስታወቁ።
ዩኒየን፣ ቢ.ኤን.ቢ እና ኤስ.ኦ.ኤስ የተሰኙ የግል ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎቹ ዛሬ በክብር አቀባበል አድርገውላቸዋል።
በ2014 ትምህርት ዘመን 14 የሀገር መከላከያ ሠራዊት አባላት ልጆችን ተቀብሎ ማስተማር የጀመረው ዩኒዮን አካዳሚ ሥራ አስኪያጅ አቶ ኢዮብ ፅጌ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ለሀገር መስዋዕትነትን እየከፈሉ ካሉ የሰራዊቱ አባላት ጎን በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባረ መቆም ይገባል።
ለሠራዊቱ ያላቸውን ወገንተኝነት ለማረጋገጥ ልጆቻቸውን በነፃ ለማስተማር መወሰናቸውን አስታውቀዋል።
”አጋርነታችን ዛሬ በተቀበልናቸው ተማሪዎች ብቻ ተወስኖ አይቀርም” ያሉት ሥራ አስኪያጁ፤ ከዚህም በላይ ተጨማሪ የሠራዊቱን አባላት ልጆች ተቀብለው እንደሚያስተምሩ ጠቁመዋል።
ለሀገር ህልውና እየተዋደቁ የሚገኙ የሠራዊቱ አባላት የሀገር ፍቅር ተምሳሌት መሆናቸውን አስረድተዋል።
እነርሱም ሆኑ ቤተሰቦቻቸው በየትኛውም አጋጣሚ ተገቢውን ክብር ማግኘት እንዳለባቸው ለተማሪዎች በማስገንዘብ ትውልድን በሀገር ፍቅር ለማነፅ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ህግ የማስከበርና የህልውና ዘመቻ የህወሓት አመራሮችን ከተደበቁበት ዋሻ አድኖ በመያዝ ገድሎችን የፈፀመውና በቅርቡ የተሰዋው የሻለቃ ወርቅነህ ጣዲሶን ልጅ ያፌት ወርቅነህን ተቀብለው በነፃ ማስተማር እንደጀመሩ የገለጹት ደግሞ የኤስ.ኦ.ኤስ ትምህርት ቤት ሥራ አስኪያጅ አቶ አለሙ ተሰማ ናቸው።
”እኛ የእለት ተለት እንቅስቃሴያችን ሰላማዊና የተሳካ የሚሆነው ጀግኖች በግንባር እየከፈሉ ባሉት መስዋዕትነት በመሆኑ ያፌትን ተቀብለን ማስተማር መቻላችን ለኛም ሀገራዊ ኃላፊነታችንን የምንወጣበት መንገድ ነው” ብለዋል።
”የወታደር ልጆችን ማስተማራችን ክብራችን ነው፤ ይህንም አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል።
ቢ.ኤን.ቢ የተሰኘው ትምህርት ቤት ደግሞ አምስት የሠራዊቱ ልጆችን ተቀብሎ ማስተማር ጀምሯል።
የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ተገቢውን ክብር እንዲያገኙና ልጆቻቸው በግል ትምህርት ቤቶች በነፃ እንዲማሩ በግሉ በመንቀሳቀሰ የማመቻቸት ስራ እየሰራ ያለው ጋዜጠኛና ገጣሚ ባርያስ በዛብህ ይህንን ሰናይ ተግባር ሀዋሳ ባሉ ትምህርት ቤቶች ላይ ቢጀምርም በሌሎች ከተሞች ላይም እንደሚቀጥል ተናግሯል።
በግንባር ህይወታቸውን እየሰጡ የሚገኙ የሠራዊት አባላት ልጆች በሀገር አቀፍ ደረጃ ተገቢውን ክብርና እንክብካቤ እንዲያገኙ ማድረግ የረጅም ጊዜ ሕልሙ እንደሆነ ጠቁሟል።
በአዳማ፣ ባህርዳር፣ አዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች ላይ የወታደር ልጆችን እየተቀበሉ ያሉ ትምህርት ቤቶች መኖራቸውንም ገልጿል።
ውትድርና ሰው አማራጭ አጥቶ ሳይሆን ወዶና ፈቅዶ ለሀገር ክብር መስዋዕት ለመሆን የሚገባበት ታላቅ አገልግሎት መሆኑን ያወሳው ጋዜጠኛና ገጣሚ ባሪያስ፤ የሠራዊት አባላት በሁሉም አገልግሎት መስጫ ቦታዎች ክብርና ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባ ጠቁሟል።
በሀዋሳ ከተማ በግልና በመንግስት ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማሩ ስራ መስከረም 7/2014 ዓ.ም መጀመሩ የሚታወስ ነው።