አዲስ ከሚመሰረተው መንግስት ጋር በጋራ እንደሚሰሩ ነባር የምክር ቤት አባላት ተናገሩ

ሀዋሳ፤ መስከረም 21/2014 (ኢዜአ) አዲስ የሚመሰረተው የደቡብ ክልል መንግስት ምክር ቤት አካላት ጋር ተባብረው በመሰራት እንደሚደግፉ የቆይታ ጊዜያቸውን ያጠናቀቁ ነባር የምክር ቤት አባላት ተናገሩ።
የደቡብ ክልል መንግስት ነገ እንደሚመሰረት ይጠበቃል።
ነባሮቹ የምክር ቤት አባላት ለኢዜአ እንዳሉት፤ አስፈጻሚ አካላት ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ስለመወጣታቸው ለማረጋገጥ የሚያስችል ጠንካራ የቁጥጥርና የክትትል ስርዓት መዘርጋት ይኖርበታል።
የነባሩ ምክር ቤት የከተማና መሰረተ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ኪዳኔ ገረመው፤ ፤ ከሀገራዊ ለውጡ በፊት ምክር ቤቱ በውስን አካላት ተጽዕኖ ስር የወደቀና የምክር ቤት አባላት የወከሉትን የህዝብ ድምጽ በአግባቡ ማሰማት የማይችሉበት እንደነበር አስታውሰዋል።
ከለውጡ ወዲህ ደግሞ ሀሳብን በነጻነት የመግለጹ ሂደት እየዳበረ በመምጣቱ የህዝብ ድምጽ ጎልቶ እንዲወጣ ጥረት መደረጉን ጠቁመዋል።
ምክር ቤቱ የህዝብ እንደራሴነት በሚመጥን መልኩ እንዲደራጅ የህግ ማሻሻያና ለውጥ ከማድረግ አንጻር የተሰጠው ትኩረት ተስፋ ሰጪ መሆኑን ገልጸዋል።
የምክር ቤቱ አባላት ለወከሉት ህዝብ ጥቅም የሚመጥን ሀሳብ ያለምንም ገደብ የማራመድ ነጻነት መፈጠሩ ለዴሞክራሲ ሥርዓት ስርጸት ትክክለኛ መሰረት መጣል መጀመሩን አመልክተዋል።
በሚመሩበት ቋሚ ኮሚቴ ወደ ከተማ አስተዳደርነት የማደግና የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች በአግባቡ ምላሽ እንዲያገኙ በትኩረት በመሰራቱ በገቢያቸው የሚተዳደሩ ከተሞችን በመፍጠርና የከተማ ምጣኔ ከፍ በማድረግ መነቃቃት መፈጠሩን ጠቅሰዋል።
የህዝብ ጥያቄ በአግባቡ ለመመለስ አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ምክር ቤት አካላት ስራቸውን በአግባቡ መወጣታቸውን ማረጋገጥ የሚያስችል ጠንካራ የቁጥጥርና የክትትል ስርዓት ላይ ማተኮር አለባቸው ብለዋል።
ሌላው የምክር ቤቱ የህግ ፍትህና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ መልካሙ ቶንቼ በበኩላቸው፤ የአደረጃጀትና የልማት ጥያቄዎች እንዲመለሱ ምክር ቤቱ የተለያዩ ስራዎች እንዳከናወነ ገልጸዋል።
ለአብነት የሲዳማ ክልልነት ጥያቄ በሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ መንገድ እንዲመለስ ሲደረግ፤ የምዕራብ ኢትዮጵያ የክልልነት ጥያቄ ተመሳሳይ መልስ እንዲያገኝ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ለውጡ የፈጠረው ነጻነት በመጠቀም ውክልናቸውን ለማረጋገጥና የህዝብ ጥያቄ እንዲመለስ የምክር ቤቱ አባላት ተሳትፎና ተነሳሽነት እየጎለበተ መምጣቱን ተናግረዋል።
”በቀጣይ የበለጸገች ሀገር ለመገንባት አሁን ላይ የገጠመንን መሰናከል ለማለፍ የምክር ቤት አባላት ህዝብን የማስተባበር ሃላፊነት ተጥሎባቸዋል።” ያሉት አቶ መልካሙ፤ አዲስ የምክር ቤት አባላት ይህንኑ ተረድተው ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠቁመዋል።
ጊዜያቸውን የጨረሱ አባላት ከአዲስ ከሚመሰረተው ምክር ቤት አካላት ጋር ተባብረው በመሰራት እንደሚደግፉና በየተሰማሩበት መስክ ውጤታማ አፈጻጸም ለማስመዝገብ እንደሚጥሩ ተናግረዋል።
ነገ እንደሚመሰረት የሚጠበቀው የደቡብ ክልል መንግስት የክልሉን ምክር ቤት ዋና እና ምክትል አፈ-ጉባኤዎች፣ ርዕሰ መስተዳደርና የካቢኔ አባላት ሹመት ይፋ እንደሚደረግም የሚጠበቅ መሆኑን ይታወቃል፡፡