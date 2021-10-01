በክልሉ ተፈናቃይ ወገኖችን በዘላቂነት ለማቋቋም እየተሠራ ነው

አሶሳ ፤ መስከረም 21 / 2014(ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችን በዘላቂነት ለማቋቋም ስትራቴጂክ እቅድ ተዘጋጅቶ እየተሠራ መሆኑን የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
ሽብርተኛው ህወሃት ሀገር የማፍረስ እቅዱን ለማሳካት በህዝብ እና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጥፋት ካደረሰባቸው አካባቢዎች አንዱ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው።
በክልሉ ከ2010 ጀምሮ በተከሰተ ግጭት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ493 ሺህ መሆኑን የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ለኢዜአ ተናግረዋል፡፡
እንደ ኮሚሽነሩ ገለጻ ፤አብዛኞቹ ተፈናቃዮች ደግሞ የመተከል ዞን ነዋሪዎች ናቸው፡፡
እንዲሁም በካማሽ ዞን ሰዳል፣ በሎጅጋንፎይ፣ ያሶ እና ደንቤ ወረዳዎች እና ከአሶሳ ዞን ደግሞ ኦዳቢልድግሉ በግጭት የተፈናቀሉ ነዋሪዎችም እንደሚገኙ አስረድተዋል፡፡
ከዚህ ሌላ ከአጎራባች ኦሮሚያ ቡሊሶ፣ ባቦ እና ቆንዳላ ወረዳዎች ተፈናቅለው ወደ ክልሉ የገቡ ተፈናቃዮች እንዳሉ አቶ ታረቀኝ ጠቅሰዋል፡፡
ተፈናቃዮቹ ባለፉት ዓመታት የእርሻ ስራ በሚገባ እንዳላካሄዱ አመልክተው፤ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ለተረጂነት መዳረጋቸውን ኮሚሽነሩ ገልጸዋል፡፡
ተፈናቃዮችን በክልሉ ወደ ተዘጋጁ ጊዜያዊ ማዕከላት ለመመለስ የተደረገውን እንቅስቃሴ ያስረዱት ኮሚሽነሩ የዕለት እርዳታ በማቅረብ ህይወታቸውን ለመታደግ ጥረት ሲደረግ መቆየቱን አስረድተዋል፡፡
የችግሩን ስፋት በሚገባ በማሳወቅ ድጋፍ በማሰባሰብ ረገድ የተከናወኑ የቅስቀሳ ስራዎች ግን በሚፈለገው ልክ አይደልም ብለዋል ኮሚሽነሩ፡፡
ክልሉ ተፈናቃዮቹን በዘላቂነት ለማቋቋም የሚያስችል የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ትግበራ መገባቱን አስታውቀዋል፡፡
በስትራቴጂክ እቅዱ የተፈናቃዮች መኖሪያ ቤት ደረጃውን በጠበቀ መልኩ መገንባት ዋነኛው ነው ብለዋል፡፡
እንዲሁም ግጭት በተከሰቱባቸው አካባቢዎች የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ማቋቋም አዳዲስ ፤ የመጠጥ ውሃ፣ ጤና፣ መንገድ፣ ትምህርት ቤቶች እና ሌሎችንም መሠረተ ልማቶች እንደሚስፋፉ ጠቁመዋል፡፡
የመተከል ኮማንድ ፖስት፣ ሠላም ሚኒስቴር፣ ብሄራዊ አደጋ ስጋት አመራር እና ሌሎችም የፌደራል ተቋማት እገዛ እና ቅንጅታዊ አሰራር እንዳለም አቶ ታረቀኝ አመልክተዋል፡፡
በተለይም በመተከል ዞን የህግ የበላይነት ለማስፈን በትኩረት እየተሠራ ነው ያሉት አቶ ታረቀኝ፤ የዞኑ ሠላም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱን አብራርተዋል፡፡
የተገኘውን ሠላም በማጠናከር ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋም የተዘጋጀውን ስትራቴጂክ እቅድ ለማሳካት እስከ አምስት ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል፡፡
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አሁን እያደረጉ የሚገኘውን ድጋፍ በተጠናከረ እና በተደራጀ መልኩ ለማስቀጠል የሚያስችል አቅጣጫ በስትራቴጂክ እቅዱ መካተቱን ኮሚሽነሩ ለኢዜአ ተናግረዋል፡፡
አቶ አብዱ ሃሰን ከካማሽ ዞን ሰዳል ወረዳ ባምባሲ ከተማ ጊዜያዊ መጠለያ ከሚገኙ ተፈናቃዮች መካከል አንዱ ናቸው፡፡
ወደ አካባቢው ተፈናቅለው ከገቡ ጀምሮ የከተማው ነዋሪዎች እና ኮሚሽኑ የሚያደርግላቸው ድጋፍ ተስፋ ሰጪ እንደሆነ ገልጸው ፤ ወደ ጊዜያዊ መጠለያው አሁንም ተጨማሪ ተፈናቃዮች እየመጡ መሆኑን አቶ አብዱ ይናገራሉ፡፡
የሁለት ልጆች እናት የሆኑት ወይዘሮ ከድጃ ደሳለው በበኩላቸው፤ ልጆቻውን በየዕለቱ በሚያገኙት እርዳታ መመገብ ቢችሉም ሲታመሙ ለማሳከም እየተቸገሩ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
መንግስት ችግሩ እንዲቃለል በዘላቂነት ሊያቋቁመን ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል፡፡
በግጭቱ ምክንያት ከረጂነት ወጥተን ተረጂ ሆነናል የሚሉት ደግሞ አቶ ኢማም አህመድ ናቸው፡፡
ሰርተን ራሳችንን መለወጥ ስንችል እርዳታ እየተቀበልን መቀመጥ ያስጨንቀናል፤ መንግስት በምንገኝበት አካባቢ ተደራጅተን ወደ ስራ የምንገባበትን ሁኔታ እንዲያመቻችልን እንፈልጋለን ነው ያሉት አቶ ኢማም ፡፡