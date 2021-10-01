በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ ባህል እየዳበረ መጥቷል

አዲስ አበባ መስከረም 21/2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ ባህል እየዳበረ መምጣቱን የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ትዴፓ) ገለጸ።
በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ የምርጫ ውጤት መሰረት ያሸነፈው ፓርቲ የፊታችን ሰኞ አዲስ መንግሥት ይመሰርታል።
የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ተሻለ ንጉሴ፤ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት በኢትየዮጵያ የፖለቲካ ባህልና የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ እየዳበረ መጥቷል።
ከአገራዊ ለውጡ በኋላ ላለፉት ዓመታት “በአንዳንድ አመራሮች የጎራ መደበላለቅ ነበር” ሲሉ ጠቅሰዋል።
የአዲሱ መንግስት መመስረት ግን እነዚህን ችግሮች የሚያጠራ ይሆናል፤ የመንግሥትን የመዋቅር ድክመትም ይስተካከላል የሚል እምነት አለኝ ብለዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን አዲስ የካቢኔ ምስረታ በማንሳት የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አባላት ወደ መንግስት መዋቅር መግባታቸው በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ ባህል እየዳበረ መምጣቱን ጠቅሰዋል።
“ለውጥ ሂደት ነው” ያሉት አቶ ተሻለ ሂደቱን ሊቀለበስ ወደ ማይችልበት ደረጃ ለማድረስ የተሻለ አመራር መዋቀሩ የሚበረታታ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
ሕግ የሚከበርበት መንግሥታዊ መዋቅር ከተዘረጋ ችግሮችን መፍታት ይቻላል የሚል እምነት እንዳላቸውም ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ እስከታች ባሉት የመንግስት መዋቅሮች የተፎካካሪ ፖሊካ ፓርቲ አባላትን ማሳተፉ ሊቀጥል ይገባዋል ነው ያሉት።
በኢትዮጵያ ላይ በተለያዩ ጊዜያት ዓለም አቀፍ ጫና እንደነበረ ያስታወሱት አቶ ተሻለ አንድነትን በማጠናከር መቋቋም ይጠበቅብናል ብለዋል።
የኢትዮጵያዊያን ውስጣዊ አንድነት ከተጠናከረ በተለይም የውጩን ጫና መቋቋም እንደሚቻል ተናግረዋል።
አዲስ የሚመሰረተው መንግስት የውጩን ጫና ከመመከት በተጨማሪ የውስጥ ጠላት ሆኖ አገር ለማፍረስ የተነሳውን የህወሃት አሸባሪ ቡድን እስከ ወዲያኛው ማስወገድ አለበት ነው ያሉት።