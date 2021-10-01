በትግራይ በተከሰተው ችግርና ርሃብ ተጠያቂው አሸባሪው ህወሃት ነው

አዲስ አበባ፣ መስከረም 21/2014 (ኢዜአ) “በትግራይ በተከሰተው ችግርና ርሃብ አሸባሪውን ህወሃት ተጠያቂ ማድረግ ሲገባ ወደ ፌዴራሉ መንግስት ማላከክ ፍፁም ተቀባይነት የለውም” ሲሉ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሔ ተናገሩ።
የቀድሞ ወዳጅነትን ተገን በማድረግ እርዳታ ማስተጓጎልና ዲፕሎማሲያዊ ጫና ለመፍጠር መሞከር ተቀባይነት የለውም ብለዋል።
ዶክተር አረጋዊ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ አሸባሪው ቡድን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በስልጣን ላይ ሲቆይ ከትግራይ ባለፈ በመላ አገሪቷ ለሚኖሩ ህዝቦች ስቃይና መከራ እንደነበር አስታውሰዋል።
ቡድኑ በኢትዮጵያ ያሉ ሃብቶችን በስግብግብነት ከመቆጣጠርና ከመዝረፍ ባለፈ ለትግራይ ህዝብ የልማትና የፍትህ ጥያቄ ምላሽ እንዳልነበረውም ጠቅሰዋል።
በኢትዮጵያ ለተከሰተው ምስቅልቅል የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ችግሮች ሁሉ ዋነኛ ተጠያቂው አሸባሪ ቡድኑ ነው ብለዋል ዶክተር አረጋዊ።
“በትግራይ ህዝብ ስም ሲነግድና ሃብት ሲሰበስብ የቆየው ይህ ቡድን፤ ከራሱ ጥቅምና ፍላጎት ውጪ የትግራይ እናቶችና ህጻናትን ስቃይ የሚሰማ ጆሮ የሚያይ አይንም የለውም” ነው ያሉት።
የአሸባሪ ቡድኑ እኩይ ድርጊት ለማንም የተደበቀ ባይሆንም በተለይም የውጭ ሃይሎች ድርጊቱን ከማውገዝ ይልቅ ደግፈው መቆማቸው “በትግራይ ህዝብ ላይ ማፌዝ ነው” ብለዋል።
አሸባሪው ቡድን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ይፋዊ ጦርነት መክፈቱን ተከትሎ ለትግራይ ህዝብ የሚደርሰው ሰብዓዊ ድጋፍ እንዳይቋረጥ መንግስት ያለሰለሰ ጥረት ሲያደርግ እንደነበር አንስተዋል።
ይሁንና ከትግራይ አልፎ ወደ አጎራባች ክልሎች ሰርጎ በመግባት የተለያዩ ሰብአዊና ቁሳዊ ወድመቶችን በማድረስ ላይ መሆኑን ገልፀዋል።
የሽበር ቡድኑ ድርጊት ለማንም ግልፅ ሆኖ እያለ በውጭና በአገር ውስጥ የሚኖሩ አንዳንድ የቡድኑ ደጋፊዎች የሚሰጡት የሃሰት ምስክርነት እንዳሳዘናቸው ዶክተር አረጋዊ ተናግረዋል።
ለትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ ለማድረግ ወደ ስፍራው የተላኩ ተሽከርካሪዎችን በማስቀረት አሸባሪው ሃይል ለጦርነትና ዝርፊያ እንዲውሉ ማድረጉንም ጠቅሰዋል።
በተለይም የአሜሪካ መንግስት አስተዳደር አካላት መካከል ከሽብር ቡድኑ አመራሮች ጋር በነበራቸው የቀድሞ ወዳጅነት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያልተገባ ጫና ለማድረስ እየሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል።
የነዚህ አካላት ድርጊት ኢትዮጵያና አሜሪካ ያላቸውን የረጅም ጊዜ ወዳጅነት ለማበላሸት አላማ ያደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል።
“የግል ወዳጅነትና የአገራት የዲፕሎማሲ ግንኙነት መደበላለቅ የለበትም” ያሉት ዶክተር አረጋዊ ህዝብ አሸባሪውን ህወሃት “በቃህ” በማለት፤ አዲስ በመረጠው መንግስት ላይ ያልተገባ ጫና ለመፍጠር መሞከር ፍፁም ተቀባይነት የለውም ብለዋል።
አሸባሪው ህወሃት በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶችን በመፍጠር የሰው ህይወት እንዲጠፋና ንብረት እንዲወድም እንዲሁም “ኢትዮጵያ ትፍረስ” የሚል አቋም ይዞ እየሰራ መሆኑ ይታወቃል።
ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ጥቃት በመፈጸም የአገር ክህደት መፈፀሙም ይታወሳል።