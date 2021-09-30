አዲስ የሚመሰረተው መንግሥት አገራዊ አንድነትን የሚያጠናክር መሆን አለበት—የሲዳማ ክልል ነዋሪዎች

ሐዋሳ መስከረም 20/2014 (ኢዜአ) በቀጣይ የሚመሰረተው መንግሥት አገራዊ አንድነትንና የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት በሲዳማ ክልል ኢዜአ ያነጋገራቸው የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡት ነዋሪዎች ባለፈው ዓመት ጠቅላላ ምርጫ ያሸነፈው መንግሥት በለውጥ ሂደት እየተነቃቃ የመጣውን አገራዊ አንድነት የበማጠናክር የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ትኩረት መስጠት አለበት።
አቶ ፋሪሳ ኩሳ የተባሉት ነዋሪ ኢትዮጵያ ያካሄደችው ምርጫ ካለፉት ምርጫዎች የተሻለ ዴሞክራሲ፣ ፍትሃዊና አሳታፊነት የተንጸባረቀበት እንደነበርም ይመሰክራሉ።
ይህን ተከትሎም ዘንድሮ የሚመሰረተው አዲስ መንግሥት አገራዊ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን ትኩረት እንደሚያደርግ እምነታቸውን ገልጸዋል።
ለሕዝብ ጥያቄዎች ፈጥኖ ምላሽ የሚሰጥና አሳታፊ መንግሥታዊ አሰራርና አደረጃጀት በመዘርጋት ሕዝብና መንግሥት መካከል መተማመን የሚሰፍንበት ይሆናል ብዬ እጠብቃለሁ ብለዋል።
”ከለውጡ በፊት በነበረው ሥርዓት ብሄርተኝነት ላይ ትኩረት በመደረጉ አንድነታችን ተሸርሽሯል” ያሉት አስተያየት ሰጪው፣ አዲስ የሚመሰረተው መንግሥት እየተነቃቃ የመጣውን አገራዊ አንድነት ለማጠናከር ትኩረት መሰጠት አለበት ብለዋል።
በአገሪቱ ለውጥና የሕዝብን ፍላጎት የሚመልስ መንግሥት እንዲመጣ የማይፈልጉ ሃይሎች በየአከባቢው ተሸጉጠው የህዝብን ሰላም በማሳጣት ለውጡን ለማደናቀፍ ሲሞክሩ እንደነበር ያነሱት ደግሞ ሌላው የከተማው ነዋሪ አቶ ቦጋለ ላቾሬ ናቸው።
ይህ ሁኔታ በተለይ ሰላማዊ ፍትሃዊና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ከተካሄደ ወዲህ መሻሻል እንደታየበት ይገልጻሉ።
አዲሱ መንግሥት ኢትዮጵያዊያን ከቀድሞ አባቶች የወረሱት አይደፈሬነትና የአገር ህልውና ለማስጠበቅ ያላቸውን የጋራ አንድነት ለማስጠበቅ ከብሄርተኝነት የጸዳና ዜግነት ላይ ትኩረት መስጠት አለበት ብለዋል።
አምና በተከናወነው ምርጫ በኢትዮጵያ የሚታይና ተጨባጭ የሆነ ለውጥና የሕዝብ ይሁንታ ያለው መንግሥት መምጣቱን የተናገሩት ደግሞ የቀድሞ ሰራዊት አባልና የከተማው ነዋሪ የ10 አለቃ አምሳሉ አየነው ናቸው።
በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ በብሄርተኝነት ምክንያት እየተሽመደመደ የመጣውን ሃገራዊ አንድነት መልሶ እንዲጠናከር ለተጫወቱትና እየተጫወቱት ላለው ሚና ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል።
ለገንዘብና ለሥልጣን የሕዝቡን አንድነት ለመሸርሸር ከውጭ ሃይሎች ጋር የሚሰሩትን የውስጥ ባንዳዎች ማስወገድን አዲስ ከሚመሰረተው መንግሥት እንደሚጠብቁም ገልጸዋል።
በያዝነው ሳምንት ክልሎች፣ የአዲስ አበበና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች የመንግሥት ምስረታቸውን እያካሄዱ ነው።
ኢትዮጵያ ከሦስት ዓመታት የለውጥ ዘመናት በኋላ ባለፈው ዓመት ያደረገችውን ምርጫ ተከትሎ መስከረም 24 ቀን 2014 አዲስ መንግስት ለመመስረት ዝግጅት እያደረገች ነው።