ኮቪድ-19ን ጨምሮ የተለያዩ በሽታዎችን መመርመር የሚያስችል መሳሪያ በቅርቡ ስራ ይጀምራል

አዲስ አበባ፤ መስከረም 20 ቀን 2014 (ኢዜአ) የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም የሕክምና ኮሌጅ በቀን ከ1 ሺህ በላይ ናሙና መመርመር በሚያስችለው መሳሪያ ስራ ሊጀምር መሆኑ ተገለጸ።
መሳሪያው ወደ ውጭ አገር ተልከው የሚመረመሩ ናሙናዎችን በአገር ውስጥ ላቦራቶሪ እንዲታዩ በማድረግ የውጭ ምንዛሬ ወጪን እንደሚቀንስ ተገልጿል።
የሕክምና ኮሌጁ የላቦራቶሪ ኃላፊ ረዳት ፕሮፌሰር ብርሃነ መስቀል ተገኔ ለኢዜአ እንደገለጹት “ኮባስ 6800” የተሰኘው የመመርመሪያ መሳሪያ በዘርፉ ዘመናዊ ከሚባሉት የሕክምና መሳሪያዎች የሚመደብ ነው።
መሳሪያው የጤና ዘርፍ የላቦራቶሪ ምርመራን ወደላቀ ደረጃ የሚያሸጋግርና ኅብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚረዳ መሆኑንም ተናግረዋል።
ሄፕታይተስ ቢ እና ሲ፣ የማህፀን ጫፍ ካንሰር አምጪ የሆነው ሂዩማን ፓፒሎማና ኮሮና ቫይረስን ጨምሮ የተለያዩ በሽታዎችን የሚመረምር እንደሆነም ተናግረዋል።
በተጨማሪም ሕክምና ላይ ያሉ ሰዎች የሚወስዷቸው መድሃኒቶች የሚያመጧቸውን ለውጦች መለካትም የሚያስችል ነው ብለዋል።
የመሳሪያው ገጠማና የባለሙያዎች ስልጠና መጠናቀቁን ጠቅሰው ምርመራውን ለማድረግ የሚያስችሉ ኬሚካሎች ግዥ እየተካሔደ በመሆኑ በቅርቡ ስራው እንደሚጀመር አክለዋል።
መሳሪያው በአገር ውስጥ የሌሉና ወደ ውጭ ተልከው የሚመረመሩ ናሙናዎችን በአገር ውስጥ ላቦራቶሪ እንዲታዩ የሚያደርግ በመሆኑ የውጭ ምንዛሬ ወጪን እንደሚቀንስም ረዳት ፕሮፌሰሩ ጠቅሰዋል።
ረዳት ፕሮፌሰር ብርሃነመስቀል መሳሪያው ሮች ዲያግኖስቲክ በተሰኘ ኩባንያ የተገጠመ መሆኑንም ገልፀዋል።
ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገራት የሮች ዲያግኖስቲክ ኩባንያ የማርኬቲንግና ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ዊሊያም ኩዋን በበኩላቸው ኩባንያው በኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን ተናግረዋል።
ለኮሌጁ የተደረገው የመሳሪያ ድጋፍም የኮቪድ-19 ወረርሽን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት የሚደግፍ እንደሆነ ገልፀዋል።
ከሮሽና ሌሎች ተቋማት ጋር በመሆን በኢትዮጵያ የላቦራቶሪ አገልግሎትን ለማሻሻል እየሰራን ነው ያሉት የሪቲና ፋርማሲዩቲካልስ ኩባንያ ምክትል አስተዳደር አሸብር ጉርሜሳ መሳሪያው ወደ አገር ውስጥ እንዲገባ ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸውን ገልጸዋል።
ድርጅቶቹ ከሕክምና ኮሌጁ ጋር በመሆን ለኮሌጁ ላቦራቶሪ እድሳት ማድረጋቸውም ተገልጿል።